Výborný (KDU-ČSL): Studenti, ředitelé i pedagogové potřebují mít jistotu

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych rád reagoval, protože bychom jinak nedostali prostor, i za poslanecký klub KDU-ČSL. Je potřeba říci několik věcí. Jednak že jsme se dostali do této situace, nezaviněné, covidové, a já vůbec nezpochybňuji, že to je velmi složité pro studenty, žáky, že to je velmi složité pro pedagogy i ředitele, tak ale neznamenalo, že se na rok vypnuly školy, jak se tady snaží někdo někomu vsugerovat. Tady skutečně probíhala standardní distanční výuka, která nemůže nikdy nahradit, nikdy nemůže plně nahradit tu výuku prezenční. To je každému jasné. A samozřejmě u té praktické části je to de facto nemožné v mnoha případech. To tak je.

Ale my jsme velmi apelovali na to, aby ministerstvo, aby pan ministr provedl úpravu podoby maturitní zkoušky v letošním roce, a to se stalo. Čili to je potřeba také říci. Maturitní zkouška byla upravena v té společné části byly provedeny výrazné úlevy, de facto zůstal pouze ten didaktický test. Stejně tak, jako ředitelé dostali pravomoc posunout termíny, stejně tak jako dostali pravomoc upravit zadání maturitní zkoušky právě i v té praktické části.

Já jsem v reakci na to, co rozpoutala paní kolegyně Valachová, kontaktoval vedení dvou krajů: Jednoho velkého Jihomoravského, potom jsem komunikoval s radním pro školství v Pardubickém kraji. Nikde jsem nezaznamenal ani za mák potvrzení toho, co tady prezentuje poslankyně Valachová. Skutečně ta data se v tomto případě evidentně na pravdě nezakládají.

Co z mého pohledu je důležité udělat pro studenty, je to, že nebudeme neustále znejisťovat tím, že by to možná mohlo být nějak jinak. Studenti, ředitelé i pedagogové potřebují mít jistotu. Ta jistota byla nastavena těmi rozhodnutími ministra školství už v minulém měsíci nebo předminulém měsíci. A jsem přesvědčen o tom, že kdyby někde nastaly ty problémy, a takto také ředitelé ty informace mají, tak se ozvou svým zřizovatelům, v tomto případě krajům. A nevěřím tomu, že by Ministerstvo školství nebylo schopno na ty věci reagovat v okamžiku, kdy (Upozornění na čas.) by ty problémy skutečně nastaly. Čili pojďme proto hlavně dát jistotu studentům.

Děkuji.

