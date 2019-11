Výborný (KDU-ČSL): Všichni víme, že se jedná o porušení zákona

Děkuji za slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, myslím, že to je naprosto jasné. Když se podívám do poslaneckého klubu sociální demokracie, tak tam sedí několik právníků, ve vládě pan ministr Vojtěch Adam, taky právník, pojďte sem říct, že to není porušení zákona. Máme jednací řád, je to zákon, všichni to víme, že se jedná o porušení zákona. I paní profesorka Válková, vaším prostřednictvím, by nemohla říct vůbec nic jiného. Mě tedy musím říct, že fascinuje ta suverenita pana předsedy Chvojky, který sem přijde a hovoří o tom, jak rozhodne Ústavní soud. Jestli máte tu jistotu, tak já nevím, kde ji berete. Skutečně nevím, kde ji berete. Já myslím, že to, že tady vůlí vlády hnutí ANO, sociální demokracie a KSČM bude porušen zákon, tedy jednací řád, tady víme úplně všichni, úplně všichni. Do jaké míry to bude, nebo nebude protiústavní, skutečně nechme na Ústavní soud.

Ale já bych tady chtěl říci za poslanecký klub KDU-ČSL. Je nás deset a k tomuto bodu jsme mohli bohužel vystoupit pouze čtyři, a to v řádu několika málo minut. Čili jestli toto nemá být upření práva poslanců na to vyjádřit se k navrhovanému zákonu v rozpravě, tak já už nevím, co by to podle vás mělo být. A my opakovaně i veřejně respektujeme to, že tady je vládní většina, že vládní většina přišla s nějakým daňovým návrhem daňového balíčku, ale my jsme opakovaně veřejně vyzývali i paní ministryni financí: pojďte si sednout k jednacímu stolu, pojďme se pobavit o těch pozměňovacích návrzích, pojďme nalézt nějaký kompromis, který vy si potom odhlasujete, ale budeme moci jít dál a nebudou tam ty návrhy, které například zjevně míří proti zájmům rodičů a rodin, ať už je to otázka katastru, ať už je to otázka životních pojistek a tak dále. Opakovaně tady na to bylo upozorňováno. Přesto paní ministryně, a říkala to naprosto otevřeně, veřejně, je to dohledatelné ve veřejných zdrojích, já si to protlačím, vláda si to protlačí na sílu. Tak jestli tímto způsobem chcete ne ohýbat, ale porušovat zákon, tak já si myslím, že Sněmovna, Parlament by naopak vůči občanům a veřejnosti v tomto měl být vzorem. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co děláme, je ostudou této Poslanecké sněmovny. (Potlesk zprava.)

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



