Výborný (KDU-ČSL): Žádáme, aby MPSV zajistilo prostředky na dofinancování sociálních služeb

Já bych si dovolil požádat o zařazení nového bodu na jednání dnešního pléna Poslanecké sněmovny, a to bodu nazvaném Financování sociálních služeb a reálná situace.

Žádám o zařazení jako první bod dnešního programu. V případě, že by toto Poslanecká sněmovna neschválila, potom prosím o hlasování o pevném zařazení na dnešek na 18.30. Dovolte mi krátce zdůvodnit důvod tohoto bodu. My jsme se tady financování sociálních služeb věnovali velmi podrobně několik dnů, jednacích dnů Poslanecké sněmovny, a já musím bohužel, bohužel konstatovat, že výsledek těch jednání a to, co zde představily v tom divadelním představení předminulý pátek paní ministryně Maláčová a paní ministryně Schillerová, tak je věc, která ještě ten den snesla velmi negativní reakce přímo z terénu. Od poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců krajů a měst, protože to, co tady bylo sehráno, je na hony vzdáleno tomu, co bylo původně požadováno Poslaneckou sněmovnou, a to, aby vláda zajistila dofinancování sociálních služeb ve výši 2 mld. ze státního rozpočtu. Realita bohužel je taková - a já musím říci, že v tomto mi dají za pravdu i hejtmani zde přítomní, když se podíváte na reakce hejtmana za hnutí ANO z Moravskoslezského kraje, stejně tak jako sociálně demokratického hejtmana z Pardubického kraje, tak je to naprosto, naprosto zjevné. Vláda splnila slib pouze z poloviny. Ano, jednu miliardu, polovinou od paní ministryně Schillerové, polovinou od paní ministryně Maláčové, skutečně slíbila poskytnout poskytovatelům sociálních služeb přes kraje. Nicméně ta druhá polovina, a to je přesně to, co už neodpovídá té realitě, to je ono v uvozovkách pofidérních 1,5 mld. z individuálních projektů.

Realita je taková, že tato 1,5 mld. je jednak rozpočítána na tři roky. Čili každý, kdo umí počítat, tak si spočítá, že na letošní rok je to pouze půl miliardy. A hlavně, a to je to důležité, tyto peníze reálně vůbec nemohou doputovat k poskytovatelům sociálních služeb, a to z jednoho prostého důvodu, že z individuálních projektů je možné financovat pouze projekty sociální prevence. To znamená domovy pro seniory a další pobytová zařízení prostě zůstanou na sucho.

O ty lidi se nebude mít někdy od listopadu, protože tam počítáme s tou jednou miliardou, nebude mít kdo postarat. Kdybych si tady vzal zákon, tak bych vám mohl citovat, co je povinností státu, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně tak vám můžu přesně odcitovat, na co lze teoreticky, i kdyby to náhodou dokázali zadministrovat tu jednu a půl miliardu, tak na co to lze pouze použít.

Čili v tuto chvíli bych byl velmi rád, abychom slyšeli jasné stanovisko vlády, pana premiéra, paní ministryně Maláčové k situaci, která tady nastala i k vyjádření náměstků hejtmanů a radních krajů zodpovědných za sociální oblast, protože to jejich prohlášení z 11. června zní velmi jasně. A i my budeme navrhovat usnesení, ve kterém žádáme vládu, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou nejpozději do konce června zajistilo ze státního rozpočtu chybějící prostředky ve výši 2 mld. korun na dofinancování sociálních služeb, neboť to řešení, které paní ministryně navrhla 7. června, a ke kterému se tady teatrálně přihlásila paní ministryně financí i šéfka Asociace krajů, která samozřejmě nezastupuje zájmy krajů, ale spíše svého vlastního hnutí, je řešením částečným, nikoliv skutečně reálně potřebným.

Je to velmi jednoduché. Prostě jsme tady byli tak trochu podvedeni. Tisková konference - bod byl zařazen na 13.30, předtím těsně tisková konference, tak, aby poskytovatelé služeb - podívejte se na stanovisko P10 (?) pana Horeckého, podívejte se na stanovisko Asociace krajů, je to naprosto zřejmě. Tady vůbec nejde o nás nebo o nějaký politický souboj tady ve Sněmovně, tady jde o ty potřebné, kteří opravdu ty finanční prostředky potřebují. Všichni to víte. Kdo tady jste starostové, kdo jste tady hejtmani, tak moc dobře víte, o čem mluvím. Je to o tom, postavit se k tomu čelem a ne tady kličkovat, jak to vláda dělá.

