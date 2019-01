Výborný (KDU-ČSL): Zloděj volá "musíme zdanit to, co jsem ukradl"

Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL je všem jasné a netřeba ho tady sdělovat. Nicméně bych chtěl znovu upozornit na některé věci, o kterých se tady hlavně jedná. Jedná se o tom, zda tady útočíme na právní jistoty v rámci České republiky. Opravdu, když se podíváme, zde dochází k prolomení smluvního vztahu, který tady byl uzavřen vládou České republiky, a tady je snaha popřít základní principy právního státu tím, že zloděj tady křičí "zdaňte, co jsem ukradl". Skutečně ten zákon není o ničem jiném, než o tom, že zloděj volá "musíme zdanit, musíme zdanit to, co jsem ukradl".

Dámy a pánové, já se domnívám, že žijeme v právním státě a že smlouvy a dohody, které jsou zde uzavřeny, by měly platit. A chtěl bych velmi apelovat na to, aby poslanci hnutí ANO si uvědomili, zda tento bezprecedentní útok na principy právního státu je možno obchodovat za jakoukoliv podporu, a to i podporu vlády. Já věřím, že se tady nebudeme moci po hlasování stydět za to, jaký výsledek jde z této Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



