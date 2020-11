Výborný (KDU-ČSL): Zrušení superhrubé mzdy je hazardem s veřejnými financemi

reklama

Musím se přiznat, že když jsem se ve tři ráno dostal do postele, úplně dobře se mi neusínalo. Celé noční jednání a schválení rozsáhlých daňových změn včetně zrušení superhrubé mzdy je totiž opravdu hazardem s veřejnými financemi. Proto jsme tyto změny nemohli jako poslanci KDU-ČSL podpořit. Ano, vítáme, že většina ve Sněmovně podpořila náš návrh na zvýšení daňového bonusu pro rodiny s 3 a více dětmi. V tom výsledku to není rozpočtově nic dramatického. Mimochodem se takto mohlo postupovat i v rámci vyšší slevy na poplatníka a nechat být superhrubou mzdu. Lidem (všem a spravedlivě!) bychom pomohli. Navrhovali jsme to. A přitom bychom nezpůsobili tak drastický propad rozpočtových příjmů, jak na straně státu, tak i měst a krajů. Jen pro můj Pardubický kraj to bude roční propad o 800 miliónů.

Ty dopady totiž budou obrovské. A bude se s tím muset vyrovnat jakákoli příští vláda resp. vlády. V současné situaci jsou dopady do rozpočtů obcí, měst a krajů v řádu miliard korun. Fakticky to znamená, že samosprávy mohou začít předělávat připravené rozpočty na příští rok. Bohužel je to obrovská nezodpovědnost, na kterou doplatí naše děti. Ten dluh prostě jednou někdo bude muset zaplatit. ANO jako vládní strana s podporou komunistů a SPD tu drancují udržitelné veřejné finance. A divím se ČSSD, na co čeká...

A snad ještě drobná, ale důležitá věc. Ještě je zde Senát, určitě se pokusíme o možné změny k lepšímu, pomoci přes RUD minimalizovat dopady nejen na obce, města a kraje apod.

A pokud jde o logickou připomínku, že to byla i ODS a co na to my, jako potenciální koaliční partner? Netěší mě to, ale řekli jsem si pozice předem a nepřekvapovali se. ODS to měla ve volebním program v roce 2017 a s tímto slibem svým voličům kandidovala. Rozumím tomu, že nechtěla svůj slib popřít. I když jejich starostové a hejtmani z toho určitě nadšení nejsou. To vím. My jsme to neslibovali, proto jsme tento hazard nepodpořili. Ale my netvoříme projekt z roku 2017, ale NADĚJI NA ZMĚNU v roce 2021. A holt nám nezbývá nic jiného, než že se s těmi dopady budeme muset společně vyrovnat. Věřím, že to po úspěšných volbách dokážeme.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Pohár přetekl!“ Z krajů se po snížení daní ozývá zděšení Lukáš Kovanda: Daňový balíček znamená, že schodek příští rok bude až 410 miliard korun Noční daňový mejdan ve sněmovně. 130 miliard mínus. Je to rána, polkla Schillerová po hlasování Hamáček kritizoval Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy: Zanechá problémy. Tento krok směřuje k rumunským daním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.