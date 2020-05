Vymazal (Piráti): Česko má v Evropě hned po Rusku nejvíce vězňů na obyvatele

reklama

Je sobota a máme za sebou poslanecký týden. To je období sněmovního cyklu, kdy mají poslanci “volno” na práci v regionu. Já to většinou využívám k dohánění restů, k ježdění po republice kvůli přednáškám, k návštěvě různých míst a tak. Ani tento týden nebyl jiný. Ostatně vidíte fotku. Ale postupně.

V pondělí jsem se zašil doma a pracoval na programu do sněmovních voleb 2021. Nezdá se to, ale pirátská plavba Sněmovnou už kroutí svůj třetí rok. A jestli nechceme, aby skončila, musíme vedle našich výsledků prezentovat i plány do budoucna. Já se třeba dlouhodobě věnuju vězeňství. Moc se to neví, ale Česko má v Evropě hned po Rusku nejvíce vězňů na obyvatele. Není to tím, že by byli Češi nějak extra agresivní nebo tak. Máme prostě přísné zákony (třeba to konopí, že) a taky vysokou míru recidivy. Vězeňství se často přehlíží, protože “proč by někoho měli zajímat trestanci?”, ale pravda je taková, že ten náš neefektivní systém stojí kupu peněz. Peněz, které by se daly využít jinak. Takže chystám plán, jak to celé zlepšit. Ale o tom až někdy příště.

Úterý. Nemohl jsem si pomoct a do Sněmovny jsem stejně zašel. Dal jsem si poradu se svým týmem a pak už jsem zamířil za ředitelem VZP panem Kabátkem. Společně se teď snažíme dopočítat, kolik by náš systém veřejného zdravotního pojištění ušetřil, pokud by Parlament schválil samopěstění konopí pro pacienty. My víme, že to bude ranec. Ale klíčová debata ve Sněmovně se blíží, takže musím mít v ruce nějaká čísla. Ta totiž fungují nejlépe zejména na lidi, kteří jsou poslanci a zároveň podnikatelé. Určitě víte, koho tím myslím. Každopádně až bude ta analýza hotová, určitě vás s tím seznámím.

Středa. To byl jednoznačně highlight tohoto týdne. Zajel jsem do firmy ecoGrow na jihu Čech, kde si parta lidí v bývalém prasečáku zbudovala pěstírnu technického konopí. Sami si dokonce postavili všechnu potřebnou technologii. A výsledek? Opravdu parádní, voňavé, lepkavé palice konopí, ze kterých se dá vyrobit řada skvělých věcí. Bavil jsem se s nimi o svém návrhu zvýšit hranici obsahu THC v technickém konopí ze současného 0,3 % na 1 % (však jsem vám o tom už párkrát psal) a byli nadšení. Pokud to klapne, dost jim to pomůže ke snížení cen a navíc odpadne ten strach z represe. Znáte to - rostlina technického konopí přelítne kvůli až moc dobrým podmínkám nějakou hranici a prásk! Najednou vyrábíte drogy a můžete jít do vězení. Takže tohle chceme změnit.

Ve čtvrtek jsem se vrátil do svého milovaného Brna. Měli jsme tam schůzi místních Pirátů, což je vždycky supr setkání, protože se tam sejde řada erudovaných lidí a ten networking stojí za to. Tentokrát se nám třeba přihlásilo 7 nových lidí, kteří by chtěli rozšířit naše řady. Mezi nimi i pracovník v oblasti léčby závislosti na psychotropních látkách, tedy jinými slovy: můj člověk. Pokud byste taky chtěli někdy přijít, tak sledujte náš veřejný kalendář (odkaz v komentářích). Rádi vás uvidíme, můžeme dát pivko, pokecat o životě a tak.

No a pátek. V pátek jsem se svým týmem pracoval na té novele o návykových látkách, jak jsem vám o ní psal, že jí vláda dala souhlasné stanovisko. Na tom návrhu je ještě kupa práce - musí projít celým legislativním procesem - a rozhodně se k ní budou chtít vyjádřit i ostatní politické strany. Jen pro zopakování: my budeme navrhovat zrychlení a zjednodušení udělování licencí novým pěstitelům, hromadnou přípravu konopných extraktů, samopěstění u konopných pacientů a další. Pokud by vás zajímaly detaily, napsal jsem o tom na Pirátské listy. Do komentářů vám házím odkaz.

Tak jo. To by bylo pro tentokrát všechno. Užijte si víkend. Bude pršet, což přímo volá po nějakých filmových maratonech. Já se už pomalu chystám na příští týden. V úterý začíná Sněmovna, nicméně Piráti se schází na klubu už v pondělí. Budeme mít několikahodinovou poradu o tom, co nás čeká. Možná jste zaregistrovali, že jsme vyvolali mimořádnou schůzi. Ale o tom až příště. Tak se mějte.

Tomáš Vymazal Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vymazal (Piráti): Nechceme, aby se z konopí stal jenom další farmaceutický kšeft Vymazal (Piráti): Už 75 let máme v Evropě mír Vymazal (Piráti): Leží nám tu na chodníku něco mezi třemi a pěti miliardami Vymazal (Piráti): Chceme funkční testy střízlivosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.