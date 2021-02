Vymazal (Piráti): Zemědělci patří za katr, chápu. Co tam máte dál?

reklama

Asi už jste to taky viděli. Piráti a STAN se v předvolebním průzkumu agentury KANTAR umístili na 1. místě s 29,5 procenty. Je to historicky poprvé, co jsme předběhli hnutí ANO. Ale to samozřejmě nic neznamená. Reálným průzkumem volebních preferencí jsou až opravdové volby. A já věřím, že jestli má něco tento vzestupný trend udržet, tak je to práce, nikoliv negativní kampaň. Tak se pojďme podívat, co jsme s Piráty za minulý týden odpracovali.

O Evropě tady moc nemluvím, což je třeba napravit. V pondělí se totiž v klíčovém výboru za přispění našich europoslanců schválilo tzv. uhlíkové clo. Jeho cílem je narovnat podmínky mezi evropskými a zahraničními firmami. Evropa totiž po místních firmách chce, aby dodržovaly emisní pravidla a k tomu samému chce EU motivovat i zbytek firem, které ze starého kontinentu sice nejsou, ale plynou jim odtud zisky. Pokud nižší emise nedodrží, připlatí si a třeba přijdou o konkurenční výhodu nad evropskými podnikateli. A tak to má být.

V úterý jsme si posvítili na to, jak stát investuje společně se soukromými subjekty. Hlasovala se totiž zpráva o dostavbě dálnice D4, kde má k takovému spojení státního a soukromého investora dojít. Podle našich propočtů stát prodělá 4 až 5 miliard. Úroková sazba 4 procenta je vyšší, než za kolik si stát běžně půjčuje. Česko bude dálnici investorovi splácet 25 let, dluh se ovšem nepromítne do schodku státního rozpočtu, což zatemňuje informace o skutečném stavu veřejných financí. Výhodné je to tedy především pro soukromého investora. My a STAN jsme jako jediní NEhlasovali pro.

Uprostřed týdne jsme se s Radkem Holomčíkem dostali do malé přestřelky s Ministerstvem zdravotnictví. Skrze sněmovní zemědělský výbor jsme jim dodali naše návrhy na rozšíření možností průmyslového využití konopí bez omamných účinků, což oni nepřijali úplně nejlíp, vytýkali nám, že tomu nerozumíme, že to je v rozporu s Úmluvou (Zemědělci patří za katr, chápu. Co tam máte dál?) a že jestli to mají podpořit, tak nám to musí celé přepsat. Zkrátka taková sněmovní klasika. Ale nebojte. Nenechali jsme se tím odradit a vědomi si vlastního vhledu do problematiky to s nimi opatrně řešíme. Brzy vám zase napíšu, co se nám podařilo vyjednat.

Čtvrtek byl bezpochyby highlight týdne. Hlasovalo se o prodloužení nouzového stavu a vy už teď víte, že jsme hlasovali proti, stejně jako už čtyřikrát předtím. Proč? Protože s námi vláda nejedná a když už jo, tak si z těch jednání stejně nic neodnese. Pokud tedy opět někdy dojde k hlasování a premiér bude myslet své “chceme jednat se všemi a domluvit se” vážně, budeme požadovat tyto věci: Odstranit prvek strachu z testování, trasování a karantény. Férově finančně kompenzovat poškozené lidi i firmy. Umožnit fungování škol v jejich lokálních podmínkách. Změnit nouzový stav na pandemický a zajistit plynulou vakcinaci. Vytvořit Covid fond a pružně financovat řešení krize. Pokud vás zajímá celý plán “Za pět dvanáct” mrkněte do komentářů. Osobně odmítám PR spin Babišova týmu, že "za všechny mrtvé může od teď opozice". Situaci má ve svých rukou vláda a to už 12 měsíců. Zatím nás to vedlo pouze k tragickému prvenství v Evropě.

Zakončíme to pozitivně. Konečně jsme schválili kompenzační bonus pro živnostníky. Za nás tam byla jedna velká trhlina, kterou se nám naštěstí podařilo zalepit. Vláda totiž původně hodila přes palubu živnostníky v procesu oddlužení, kteří tu státní pomoc potřebují nejvíce. Upozorňovali jsme na to od prosince. Řešení tohoto problému jsme představili Ministerstvu financí a jsme rádi, že se podařilo vyjednat řešení. Jde to i konstruktivně!

To by bylo pro tentokrát všechno. Čeká nás týden, kde budou možná i tři mimořádné schůze ke kurzarbeiru, Dukovanům a rozpočtu. Uvidíme, uvidíme. Každopádně si to zase za týden shrneme, ať jste v obraze!

Mějte se hezky a přeju úspěšný pracovní týden!

Tomáš Vymazal Piráti



