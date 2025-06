Vystrčil (ODS): Bitcoinová kauza? Vytloukání politického kapitálu

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně senátorky a senátoři, já jsem pořád doufal, že to nebude nutné, ale bohužel se začínají i na půdě Senátu dít věci, které kultuře v této zemi vůbec neprospívají – myslím tím politické kultuře. Za první tedy ještě technicky – to, co navrhovala paní senátorka Mračková Vildumetzová, je nehlasovatelné, neboť prvně ten bod musí být zařazen. A následně v rámci toho bodu, který zařadíme, potom můžeme hlasovat o nějakém usnesení. Tudíž toto prosím ještě, aby bylo nějakým způsobem dopracováno ze strany paní senátorky tak, aby to bylo hlasovatelné a bylo možné to nějakým způsobem projednat. Tak a teď ale k tomu, co tady bylo navrženo, protože se bavíme o pořadu jednání. A bylo by dobré a já věřím, že budou poslouchat nejen senátorky a senátoři, ale i další veřejnost, jsou dvě možnosti, jak přistoupíme k tomu, toho dneska prožíváme a co souvisí s rezignací ministra spravedlnosti a jmenováním nové ministryně. Buď se budeme snažit z toho vytlouci co největší politický kapitál, anebo se budeme snažit o to, abychom to vyřešili tak, že nebude ohrožena důvěryhodnost institucí, protože když je ohrožena důvěryhodnost institucí, tak potom je ohrožen celý stát. A můj pocit – pocit je takový, že se pořád víc a víc posunujeme k tomu, že se z toho snaží některá politická hnutí a některé politické strany vytlouci politický kapitál. Vysvětlím, proč si to myslím. Včera probíhal organizační výbor, na kterém paní senátorka Mračková Vildumetzová, aniž by to dopředu avizovala, navrhla zařazení bodu Bitcoinová kauza. Všichni víme, že v současné době byla jmenovaná nová ministryně spravedlnosti, která slíbila, že vytvoří jakousi časovou osu, že shromáždí nějaké základní podklady, které budou všem k dispozici. A nad kterými se potom budeme nebo nebudeme bavit podle toho, zda se tak rozmyslíme nebo nerozmyslíme. Reakce ze strany mojí, jako předsedy organizačního výboru, byla – my máme další jednání pléna, začíná 2. července. A navrhuji vám – neoslovuji paní senátorku, říkám vám, co probíhalo na organizačním výboru – navrhuji vám, abychom postupovali standardním způsobem, protože organizační výbor, který bude před 2. červencem, se bude konat 26. června, aby byly předneseny návrhy na projednávání těchto věcí, které se týkají bitcoinů, na výborech – bezpečnostním výboru nebo případně dalších výborech. A následně podle toho, jak to dopadne, se můžeme 26. června, to znamená před 2. červencem, bavit o tom, do jaké míry zapojíme i Senát do projednávání této bitcoinové kauzy. Odpověď byla: „To mi nestačí, já to chci hned.“

Prosím vás, to je přístup, který prostě nevede k tomu, že něco vyřešíme, protože my nemáme žádné další informace, nemáme žádné materiály, nemáme žádnou oficiální časovou osu. A přesto chceme jednat, protože chceme vytloukat politický kapitál. Nechceme věci řešit, nechceme pracovat pro tuto zemi.

Jinými slovy jsem – já jsem vystoupil proto, že jsem proti tomu, abychom dneska tuto kauzu zařazovali na plénum jednání Senátu a přijímali jakákoliv usnesení k této věci, pokud nebudeme mít více informací. A nikdo neříká, že ty informace chce, a nikdo neříká, že o tom nechce jednat. Ale pojďme o tom jednat v okamžiku, kdy té věci můžeme pomoci, a ne uškodit. Děkuji.

Miloš Vystrčil ODS

