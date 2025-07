Místo zákazů je třeba prevence. Spotřeba alkoholu u mladistvých klesá, připomíná unie

Podle výzkumu agentury Behavio, který Ministr zdraví interpretuje, 63 % české veřejnosti podporuje přísnější regulaci alkoholu. Konkrétně 78 % by uvítalo zákaz reklamy na alkohol na akcích pro mladistvé, 70 % omezení reklamy ve dne v médiích, 54 % podporuje zrušení daňové výjimky pro tiché víno a 47 % by souhlasilo s pravidelnou valorizací spotřební daně. Think-tank dále uvádí, že ekonomické a zdravotní dopady alkoholu v ČR přesahují 40 miliard korun ročně a alkohol přispívá k více než 6 000 úmrtím ročně.

Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), která sdružuje klíčové aktéry tuzemského trhu s lihovinami, označuje zveřejněné výsledky za přinejmenším zavádějící. Výkonný ředitel UVDL Vladimír Darebník upozorňuje, že metodika výzkumu není k dispozici: „Není jasné, o jaké závěry se jedná, jak veliké bylo auditorium, jaké bylo věkové, sociální a geografické rozložení respondentů,“ uvedl Darebník v reakci na nedávnou tiskovou konferenci Ministra zdraví.

Za zvlášť problematické považuje UVDL požadavky, které jsou už dnes právně zakotveny. Například zákaz reklamy na alkohol během akcí určených mladistvým je v českém právu obsažen od roku 1995. „Pokud výzkum uvádí, že 78 % lidí chce zakázat reklamu na akcích pro mladistvé, pak to svědčí o neznalosti existujících pravidel nebo o selhání státního dohledu, nikoli o potřebě dalších zákazů,“ tvrdí Darebník, který upozornil také na to, že stejně tak se v doporučeních objevuje zákaz prodeje v okolí škol a v automatech. „I tyto zákazy jsou v českém právním systému zakotveny již řadu let,“ dodal ředitel unie.

Podle Vladimíra Darebníka se v doporučeních platformy objevují další návrhy restrikcí, ale zcela tam chybí jakákoliv forma prevence a vzdělávání v této oblasti. „To, že prevence je nejúčinnější nástroj proti zneužívání alkoholu, je dlouhodobě ověřeno. To, že stát tuto oblast zcela zanedbává, je bohužel holý fakt. Ono totiž vydat zákaz a potom se tím chlubit v politických prohlášeních, je jednoduché a bezpracné. To, že to nepřináší žádné výsledky a stimuluje to pouze další snahy o restrikce, už nikdo nechce vidět. Prevence je dlouhodobá, ale zcela účinná věc,“ je přesvědčen Darebník.

Unie připomíná svůj vzdělávací program Pobavme se o alkoholu, který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací SANANIM a který od roku 2009 absolvovalo přes 150 000 13letých dětí. „Na lekcích se děti dozvědí, co je to alkohol, jaká rizika přináší, proč by jej mladiství neměli konzumovat. Podle OECD klesla spotřeba alkoholu u mladistvých v České republice mezi lety 2010 a 2019 téměř o 50 %,“ říká Darebník, podle kterého je právě tato věc něco, z čeho bychom měli mít radost.

Kromě právních norem upozorňuje UVDL i na vlastní etický kodex pro reklamu. „Evropská komise už před několika lety doporučovala členským státům, aby podporovala samoregulační opatření v oblasti reklamy, protože ta jsou daleko účinnější než jakékoliv zákazy. Etický kodex mimo jiné stanovuje velmi přísná pravidla propagace alkoholických nápojů a prakticky nedovoluje, aby se tato reklama objevovala v médiích a v místech, kde je velká koncentrace mladých lidí,“ připomněl Vladimír Darebník.

Podle jeho slov navíc reklama na alkohol nikdy nepůsobí na spotřebitele tak, aby konzumoval alkohol, ale propaguje danou značku. „Navíc v etickém kodexu výrobců lihovin je zcela jednoznačně zakázáno zobrazovat jakékoliv formy nezodpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu a naopak vybízí k ostražitosti. Vždy uvádím příklad, že reklama na jogurt také nezvyšuje konzumaci jogurtu – jen posiluje danou značku,“ říká Darebník.

Unie rovněž připomíná, že většina výrobců používá na etiketách dobrovolné varovné symboly. Jde například o piktogramy upozorňující, že nápoj není určen těhotným ženám či nezletilým osobám. Většina členů UVDL přitom využívá i tzv. digitální etiketu, která poskytuje detailní složení a informace o původu či environmentální zátěži a stejně tak zdravotní informace.

To, co zveřejněná studie podle UVDL zcela opomíjí, je riziko černého trhu. „Zákaz prodeje alkoholu v určitých místech či hodinách povede pouze ke zvýšení objemu černého trhu. Dodávky nelegálního alkoholu, který se vyhýbá veškerým pravidlům a kontrolám, jsou daleko nebezpečnější, než alkohol legální. Stát naslouchá návrhům na omezení legálního trhu a zapomíná na realitu,“ varuje Darebník.

Podle dat, na která se UVDL odvolává, kleslo pěstitelské pálení o 50 % za posledních 10 let a v roce 2024 došlo k meziročnímu poklesu prodeje lihovin o 10 %. Unie tvrdí, že jde o signály, že šedá ekonomika se vrací na scénu.

UVDL se staví kriticky také k absenci jakékoliv diskuse Ministra zdraví a zástupců oboru. „Tento postoj vidíme jako společensky velmi nebezpečný až extrémistický. Jde o kopírování názorů WHO, která svým zaměstnancům kontakty s oborem dokonce výslovně zakazuje, což je dle unie alarmující. O všech zásadních otázkách je třeba diskutovat, jinak nemají zdaleka takový zásah,“ je přesvědčen Vladimír Darebník.