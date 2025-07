Festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu přesouvá na Rožmberk nad Vltavou

Hudební festival Hrady CZ, který letos slaví kulaté 20. narozeniny, se po Točníku, Kunětické hoře a Švihovu rozezní v pátek a sobotu 1. a 2. srpna přesouvá na malebný Rožmberk nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic. Dále se vždy v pátek a sobotu v průběhu léta představí pro změnu na moravských hradech Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a svoji letošní „šňůru“ zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. V pátek na Rožmberku nad Vltavou vystoupí s energickou show Ben Cristovao, folk rockový Divokej Bill či Dymytry, ale také například Marpo. Sobotní program vyvrcholí rockovým nářezem kapely Kabát. Chybět nebudou rockeři s punkovou minulostí Wanastowi Vjecy, kteří si pro publikum připravili exkluzivní hudební překvapení. V sólové a akustické sestavě s trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem se zde představí Richard Krajčo, vystoupení plné svérázného humoru nabídne písničkář Tomáš Klus. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad Rožmberk nad Vltavou, který je i díky své poloze u řeky oblíbenou vodáckou zastávkou, zdarma.

Atmosféra u hradu Rožmberk nad Vltavou

V pátek se areál se dvěma pódii s na loukách s výhledem na hrad Rožmberk nad Vltavou otevře v půl čtvrté odpoledne, vystoupí zde Pam Rabbit, která získala letos Cenu Anděl v kategorii Skladbu roku za song Space. Chybět nebude pražský rapper s vietnamskými kořeny Anki. Tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek proběhne v půl osmé večer, každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ kurátor karnevalu Viktor Souček spolu s publikem vybere tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2025, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a jiné dárky. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství. Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Ty nejkreativnější maškary navíc oceníme, coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Viktor Souček.

V sobotu se areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Zahraje zde rockové trio Doctor Victor, kalepa Gaia Mesiah s temperamentní frontmankou Markou Rybin nebo punková legenda Visací zámek. „Hrady CZ jsou jeden z nejlepších festivalů v České republice – mají výborný catering, dobré pivo, skvělé publikum a chovají se k nám jako rodina, navíc vše funguje perfektně technicky i produkčně,“ říká o festivalu Hrady CZ Michal Pixa aka Pixies z Visacího zámku. Metalově naladěné fanoušky rozproudí legendární Henych 666, mladší a progresivněji zaměřené publikum ocení energickou a rozjetou show v podání jedné z nejvýraznějších tváří současné scény Sofiana Medjmedje či rappera Grey256.

Ben Cristovao

Organizátoři festivalu spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Rožmberk nad Vltavou. Další informace a tipy na výlety do okolí lze nalézt ve festivalové brožuře a na portálu CzechTourism www.kudyznudy.cz. Organizátoři festivalu také vyhlašují pro návštěvníky fotosoutěž o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání, vyhrávají čtyři nejúspěšnější fotografie.

Veškeré placení na festivalu bude letos probíhat výhradně formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Jiná platba nebude na festivalu akceptována. Platit se bude pouze přes náramek s čipem, který se stane zároveň vstupenkou. Kredit si je možné dobít online ještě před akcí přes mobilní aplikaci NFCtron pro Android nebo iOS přímo ke vstupence. U vstupu se pak návštěvníci prokážou platnou vstupenkou a bude jim aktivován čip již s dobitým kreditem a lze jít rovnou k prodejním místům. Online dobití čipu je nutné provést nejpozději hodinu před aktivací čipu, po obdržení náramku s čipem již není dobíjení online možné. Kredit je možné dobít si i na místě hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě za vstupem do areálu. Nevypotřebovaný kredit si lze po akci bezplatně vrátit na bankovní účet přes mobilní aplikaci nebo přes webový přehled čipu. Na podání žádosti je vždy 14 dnů od skončení akce.

Wanastowi Vjecy a exkluzivní hudební překvapení

Pro ty, kdo se chystají na Hrady CZ do Rožmberku nad Vltavou autem, je důležitá informace, že stejně jako v loňských letech bude obec Rožmberk nad Vltavou v době konání festivalu neprůjezdná a cesta k areálu festivalu bude určena pouze pro pěší. Objízdné trasy vedoucí k festivalovému parkovišti budou vedeny od Českého Krumlova přes obec Nahořany a Přířez nebo od Vyššího Brodu přes Hrudkov, více info: https://www.hradycz.cz/prakticke/doprava/.

Ubytování Hrady CZ poskytují ve formě tří kategorií. Nejvyšší je tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, cateringovými službami, využít lze i klasické stanové městečko zdarma. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.

Festival Hrady CZ se letos odehrává na Točníku ve Středočeském kraji (11. - 12. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (18. – 19. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (25. – 26. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (1. – 2. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (8. - 9. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (15. - 16. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (22. - 23. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (29. - 30. 8.).

Visací zámek

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak pouze za 2900 korun s VIP kempem. Pouze v předprodeji jsou v nabídce permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5000 korun. Více na www.hradycz.cz.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA ROŽMBERKU NAD VLTAVOU:

Anki, Ben Cristovao, Dymytry, Divokej Bill, Pam Rabbit, Marpo, Richard Krajčo, Tomáš Klus, Henych 666, Wanastowi Vjecy, Kabát, Doctor Victor, Sofian Medjmedj, Grey256, Visací zámek, Gaia Mesiah

DALŠÍ TERMÍNY A MÍSTA:

8. - 9. 8. Veveří

15. - 16. 8. Hradec nad Moravicí

22. - 23. 8. Bouzov

29. – 30. 8. Bezděz

Organizátoři:

Nedomysleno, s.r.o.

Riff Raff, s.r.o.

www.hradycz.cz

Divokej Bill

Line-up festivalu Hrady CZ na Rožmberku:

Rožmberk nad Vltavou 1.- 2. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Anki

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Gaia Mesiah

20:45 - 21:45 Visací zámek

