Pro Okamuru to skončí dobře, překvapil Šimíček z ODS. Ale to nebylo vše

Ondro, domácích témat je celá řada, takže vyřešme nejdřív ta „globální“. Tiká hrozba Donalda Trumpa, že pokud Putin nezjedná mír na Ukrajině, uvalí USA mamutí cla na země, které od Ruska berou ropu a plyn. Nevím tedy – opravdu myslíte, že by Trump takto naštval Indii, Čínu a další?

Zdravím vás, Jardo a děkuji za ten dotaz. Velikánské mrzení musí být v paličkách českých parodií na konzervativce, kteří dělají tomuto úctyhodnému směru ostudu a paktují se s Rusáky, íránským zločineckým režimem apod. Trump je pořád – byť třeba řekněme razantnější a „cirkusovější“ (myslím v dobrém) standardní západní politik a součást západní civilizace. Jeho velkohubá prohlášení o tom, že ukončí válku do 24 hodin, jej sice trošku shazují, ale jasné je, že on se s nikým „srát“ nebude. Vůči Rusku byl – trošku také kvůli svému občas mimořádně geopoliticky nekompetentnímu okolí – z počátku smířlivý. Také v tom byly osobní věci – prostě si nesedl se Zelenským. Ale tohle se překonalo. Trump má nástroje, jak zdegenerovanou říši zla, smrti, chlastu a bordelu – tedy teroristické Rusko – přitlačit. Bude dodávat na Ukrajinu k oprávněné obraně proti špinavé rusácké agresi zbraně. Bude je podporovat – možná více než rétoricky silní – ale ve finále dost zbabělí předchůdci. Takže uvidíme. Plány Hitlera dnešní doby – vraha a zločince Putina – nikdy nevyjdou. Ale snaží se, a i u nás je spousta morálních zmetků, kteří jej stále dokola omlouvají. Opakuji! Pro podporu Ruska a nepodporu oběti jejich vraždění není v civilizované společnosti omluva, žádná. Tito lidé jsou stejní jako pomahači nacistům za II. světové války. Nemusíte mít rádi vládu, nemusíte mít rádi EU, ale podkuřovat vrahům z Moskvy a nepodporu oběti jejich agrese považuji za naprosté selhání lidského charakteru a ztrátu legitimity k tomu říkat si civilizovaný člověk.

Na Ukrajině je neveselo i politicky. Zelenskyj nejdřív okleštil nezávislost dvou vyšetřovacích úřadů, o kterých se říká, že jsou pod západní kontrolou a Zelenského štvou. Poté, co se na ulice vyvalily demonstrace, Zelenskyj ustoupil. Ale těch ošklivých článků o něm na Západě bylo za tu dobu napsáno dost. Je to signál, že Zelenskyj by měl „jít“?

Prosím tedy všechny, kteří si berou do huby Zelenského a Ukrajinu, aby se podívali do svých dutých hlav a slepých očí, když jim nevadí ruský bordel. Viděl jsem neskutečné vystoupení v DVTV nějaké mimořádně nevzdělané, drzé a charakterově úplně zdegenerované paní Turkové z PRO. Tolik lží a svinstva, které ze své ubohé huby dokázala vypustit, to je opravdu úroveň nemyté husopasky bez základního vzdělání. Bohužel tihle lidé nacházejí dost podobně intelektuálně vybavených spoluobčanů, kterým servírují nenávist k zemi, ve které ruští bandité vyvražďují děti a střílejí do nemocnic. Ve finále ale nenávidí jen svoji ubohost a existenci.

Neznepokojuje vás, že v případě uzavření příměří se na Ukrajině vyvalí všechny možné politické ambice a vzájemné animozity, které se ve válce tak nějak automaticky uměle zadržovaly? To by nemuselo být pěkné.

To je otázka, kterou si určitě kladou mnohem moudřejší a zkušenější lidé, než jsem já. Ostatně každý konec války přináší tyhle vámi velmi trefně zmiňované věci. Svět je obecně docela vymknutý z kloubů, a byť zločineckou agresi ruských vrahů proti svrchované Ukrajině vnímáme silněji, neb je to blízko, na světě jsou další ohniska, kde může tu či támhle něco „vybuchnout“. Nemusí to být pěkné ještě třeba desítky let bez ohledu na Ukrajinu. A nemůže za to ani EU, ani Fiala – ale ani Babiš nebo kdokoliv z civilizovaných zemí.

U nás v „Hobitíně“ je žhavým tématem posunutí trestního stíhání Tomia Okamury do další procesní fáze – policie navrhuje státnímu zástupci podat obžalobu. Zkuste jako právník vysvětlit, co to konkrétně znamená, a zkuste poté abstrahovat od role člena ODS a jako právník sdělit, co si o tom myslíte, prosím.

Moje vnímání svobody slova a projevu je mimořádně široké. Považuji trestní oznámení za první hloupost a policejní závěry za další neskutečný nesmysl. Vzhledem k rozhodovací praxi soudů vyšších instancí mám za to, že to pro pana Okamuru skončí dobře. Politické plakáty, ať už jsou jakékoliv, rozhodně nepatří kriminalizovat. A vůbec jakákoliv vyjádření – s výjimkou přímé výhrůžky násilím – nepatří za hranu trestního práva. Trestní právo má několik zásad – např. Ultima ratio – to znamená, že trestní právo má být použito až tehdy, když selžou jiné – méně represivní – právní prostředky. Naše orgány činné v trestním řízení obecně dost často základní zásady trestního práva samy nerespektují a toto je jedna z nich. Takže podle mě udělali Tomiovi kampaň zadarmo. Teď může řvát, že je to politický proces – což je mimořádná pitomost. A sluší se podotknout, že ten plakát byl nechutný a rasistický – což se ovšem od party komerčních nácků a rasistů dalo čekat.

Zproštěním skončil další, poměrně směšný případ. Aktivista Ladislav Vrabel byl obžalován za šíření poplašné zprávy, když řekl, že česká vláda chce bombardovat Rusko jadernými zbraněmi prostřednictvím letounů F-35, které jaderné zbraně nést mohou. Asi je to blbost, ale tahat za to někoho po soudech?

Hele, já jsem na to v podstatě odpověděl výše. Rozhodně s tím zproštěním souhlasím. Pan Vrabel je mimořádně drzý, prolhaný a charakterově zničený deviant. Ale jeho lži a prasácké výmysly, kterými krmí své pologramotné fanoušky, rovněž nepovažuji za vhodné pro kriminalizaci. Lidé, kteří mu to žerou, patří spíš do kategorie „intelektuální level vypnuté míchačky“.

Já od naší minulé společné relace myslím na dvě vaše odpovědi. Že „zelenorudý populismus je stejně nebezpečný jako ten proruský a holdingový“. A v souvislosti s „Baxovými“ poplatky za ČT jste uvedl, že sice žádáte voliče, aby šli volit SPOLU, ale aby kroužkovali. Máme si tato dvě stanoviska dát do souvislosti? Za SPOLU budou kandidovat i milovníci Green Dealu.

Víte, celá debata o Green Dealu je vymknutá z kloubů od začátku do konce. Já jsem nepřítelem klimatického socialismu a deviantní představy, že fyzikální, ekonomické a společenské zákony se dají novelizovat v europarlamentu, jak si někteří pomatenci myslí. Až na výjimky neznám „milovníky“ Green Dealu… Možná máte na mysli Babiše, který jej schválil a říkal, že Miloš Zeman tomu nerozumí. Ten ale kandiduje jinde. Já požaduji po lidech, které budu volit, aby se postavili zelené lobby, která je silnější a ve finále mnohem špinavější než ta bájná fosilní. Je pravicovou a konzervativní věcí starat se o svět kolem sebe. Když se někdo z ekologie „vyšklebuje“ a pak si říká konzervativec, je to jen ubohý komouš. Ale ani starost o životní prostředí, která je vlastní každému pravicovému a konzervativnímu člověku, nemůže jít do protivky k fyzikálním zákonům. Takže kroužkujte, kroužkujte… Mám svoje heslo „vykroužkuj strejce“. Máme spoustu opravdu pravicových a k současnému světu správně přistupujících lidí. V každém kraji je možné si vybrat.

Miroslav Kalousek pochválil program Motoristů sobě. To asi Petr Macinka udělal něco dobře, když ho chválí Mirek Kalousek?

Do programu napíše kdokoli cokoli. Je to úplně jedno. Když napíšete program jakoby pravicový a dopředu hlásáte, že půjdete do vlády s nejlevicovějším subjektem – tedy ANO –, což je v podstatě strana pro závistivé konzumenty veřejných rozpočtů – tak jak to jde dohromady? Kdybych odhlédl od toho, kdo ten program bude prosazovat a jak důvěryhodní jsou, tak je vlastně sepsán dobře. Ovšem komu z těch lidí mám věřit? Panu Macinkovi? Panu Turkovi? Nebo snad panu Šťastnému? To po mně nemůžete chtít. Já jsem pravicový liberál, na nich není pravicového vůbec nic. Pravice není to, co hlásá IVK. Pravice je svoboda člověka, a to nemůže vycházet z podhoubí, které spolu s bolševiky podkuřuje Moskvě a hlásá jejich propagandu.

Vám poměrně posílila i další z protistran, tedy STAČILO!, inkorporováním Sociální demokracie. Sportovně uznáte, že to je dobrý tah, nebo i tak spolu s Jiřím Pospíšilem doufáte, že uskupení Konečné a Vidláka skončí pod pěti procenty?

Pro ty dva novobolševiky Maláčovou a Zaorálka je to dovršení charakterového debaklu. Ale asi nic jiného dělat nemohli. Zaorálek se podílel už na vlastizrádné akci Ne základnám, takže tomu ten srp a kladivo sedí skvěle. Paní Maláčová se holedbá západními školami – no ale to má každý druhý ruský vrah. Takže taky vedle. Okolo pětiprocentní hranice se bude hrát o každý hlas, takže z jejich pohledu to dává smysl. Drzá bolševická siréna z Nového Jičína, jejíž zločinecký otec ničil životy tisícům lidí v našem okrese (pocházím odtamtud), poskládala pestrou směs toho morálně a charakterově nejhoršího v Česku… Můžete název přepisovat tisíckrát… Podvodná koalice Stačilo! jsou jenom špinaví komouši, kteří existují celou dobu jenom pro zrazování Česka, kdysi Československa, Kremlu. Tak kdo chce zrazovat vlastní zemi, nechť jim to hodí.

Je léto, takže ač budou volby, zkusme na závěr něco hezkého. Co byste jako hudebník a zpěvák rád čtenářům odkázal jaksi... hudební formou?

Já hraju skoro každý víkend. S mým All Brass Bandem na menších akcích, s orchestry pak jedu na dva mezinárodní festivaly do Polska. Ale teď jsme hráli a zpívali na takovém podvečeru pro seniory v jedné blízké obci – a já jsem si tam střihl legendární píseň Ezop a Brabenec z osvobozeného divadla – geniálního Jaroslava Ježka a pánů Voskovce a Wericha. Takže pokud se tahle muzika někomu líbí, určitě si to dejte.

Já sám mám rád od klasiky přes rock a pop po moravské dechovky. Každému přeju, ať si najde tu svoji a nechá si ji zahrát. A čtenářům přeji také krásnou druhou polovinu léta. Snad bude méně deštivá než ta první. Opatrujte se.