Vystrčil (ODS): Dovolím si dát studentům a možná nejen studentům jeden návrh...

Podle loňské zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme prý posledních 12 let na to, abychom začali dělat opatření nezbytná k odvrácení ekologického kolapsu. Studentské stávky za klima probíhaly údajně ve více než šedesáti zemích světa a zúčastnily se jich prý tisíce studentů.

Máme léto, studenti mají nebo budou mít prázdniny a většina studentů tedy do školy chodit nebude. Předpokládám tedy, že se nebudou konat ani studentské stávky. Existují však i jiné možnosti, jak vyjádřit svoji starost o naši budoucnost. Proto si i jako bývalý učitel dovolím dát studentům a možná nejen studentům jeden návrh.

V současné době v České republice kůrovec postupně ničí desetitisíce možná již statisíce hektarů lesů. Je opravdu velmi vážně ohroženo naše přírodní bohatství. Přepočteno na peníze můžeme přijít o miliardy nebo spíše desítky miliard ve dřevě. Ještě daleko závažnější však mohou být škody v oblasti ohrožení zdrojů vody a dalších životodárných funkcí, které lesy na našem území zajišťují.

Kdyby každý student nebo lépe každý z nás dokázal během prázdnin nebo své dovolené vysázet třeba jenom jeden jediný strom nebo jinak pomoci v lese a třeba tak učinit i opakovaně, bylo by to moc dobře a mělo by to opravdu smysl. Přeji krásné léto.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



