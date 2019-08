Vystrčil (ODS): To není solidarita, ale přihrávání prostředků do vlastní kapsy

Podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu vláda Andreje Babiše v oblasti rozdělování zemědělských dotací stanovila taková pravidla, která jsou výhodná pro Ty největší a nejbohatší. To není solidarita odpovědných, to je přihrávání si veřejných prostředků do vlastní kapsy. To je nemorální a absolutně nepřijatelné a pokud budeme vládnout, tak to nikdy nepřipustíme.

Solidarita odpovědných je pomoc těm, co si sami pomoci nemohou nebo neumí a to je úplně něco jiného než rozdávat veřejné peníze těm, kteří to potřebují ze všech nejméně.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



