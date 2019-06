Vystrčil (ODS): Závěrečné účty

Nevím, zda všichni víme, že výroční zprávy různých veřejných institucí a neziskových organizací za uplynulý rok by měly být veřejně k dispozici do konce měsíce června roku následujícího. Je to zkrátka tak, že k první polovině roku vždy ještě patří „ohlížení se“ za rokem předcházejícím.

Dokončují se výroční zprávy, vyhlašují se výsledky různých anket, předávají se ocenění a také se například schvalují závěrečné účty, které komplexně popisují výsledky hospodaření v uplynulém roce.

Paradoxně tomu bývá tak, že se často těmto závěrečným účtům příliš velká pozornost zejména ze strany veřejnosti nevěnuje a to přesto, že je to právě závěrečný účet, který v případě obce, kraje nebo celé republiky podává nebo by měl podávat věrný obraz kvality hospodaření v uplynulém roce. Součástí závěrečného účtu je mimo jiné i popis vztahu daného rozpočtu k ostatním rozpočtům, výsledky přezkumu hospodaření a údaje o finanční stabilitě obce, města či kraje.

Možná tedy, až se na začátku roku budeme zajímat o to, kdo se stal nejlepším hokejistou nebo fotbalistou v uplynulém roce nebo o to, kdo získal uznání a cenu třeba za nejlepší film nebo výjimečný hrdinský čin, si stojí za to uvědomit, že do konce června by se na webových stránkách obcí a krajů měly objevit i jejich závěrečné účty. A my se tedy můžeme podívat, jak se vlastně v tom našem nebo i jiném městě hospodaří. Věřím, že se shodneme, že se jedná o informaci důležitou a že je dobře, že je veřejně dostupná.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ODS: Digitální technická mapa zjednoduší přípravu staveb Názory politologů na působení ČSSD ve vládě se liší Kandidátem konzervativců na šéfa europarlamentu je Zahradil Senátor Vystrčil: Je prostě šílené, že někdo, kdo maká, zároveň nemaká

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV