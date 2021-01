Vyzula (ANO): Druhou fází bude zavedení elektronického receptu pro opiáty

reklama

Pane předsedající, děkuji. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce okomentoval to, co již zde podrobně vysvětlil pan ministr.

Pokud se týká té první části, to je elektronizace receptu, tak si všichni dobře vzpomínáme na to, co jsme tady byli v minulém období, jaké byly problémy se zavedením elektronického receptu. Dnes v dnešní době vidíme, jakou to má obrovskou výhodu pro pacienty. Nikdo si nestěžuje. Ročně je předepisováno na 60 milionů receptů tímto způsobem. Všechno klape. Systém byl jednou, dvakrát přetížen v prvním roce působení, to bylo v roce 2018. A funguje to. Nicméně už tenkrát jsme si řekli, že druhá fáze tohoto procesu bude právě zavedení elektronického receptu pro opiáty. My je teď v současné době musíme předepisovat na zvláštní recept s modrým pruhem takzvaným a ti pacienti musejí vždycky přijít za tím lékařem.

Jsou to v dnešní době desítky tisíc, možná stovky tisíc pacientů, kteří používají opiáty. Nejsou to jenom onkologičtí pacienti pochopitelně, ale celá řada jiných. A pochopitelně tam, kde je to možné, ne vždycky, ale tam, kde je to možné ten elektronický recept napsat, tak nevidím důvod, proč by tuto možnost nemohli tito pacienti mít, poněvadž jim to ušetří jednak cestu k lékaři, jednak sníží riziko nákazy na koronavirus a má to pro ně obrovský význam. Takže tato věc je opravdu přínosem.

Novela přišla sem do Sněmovny 13. května minulého roku, dnes máme konec ledna. Vidíte, že jsme trpělivě čekali a teď bychom vás chtěli poprosit o možnost dalšího projednání.

Pokud se týká té druhé části, to je zlepšení v produkci a taková soběstačnost v produkci léčebného konopí, to je rovněž důležitá věc, poněvadž v současné době jenom pro vaši představu jeden gram léčebného konopí stojí od 170 do 250 korun, průměrně onkologický pacient z našeho ústavu, jak jsem zjišťoval, spotřebuje něco mezi pěti a deseti gramy za měsíc, někteří pacienti ovšem mnohem víc. Pojišťovna hradí až třicet gramů na měsíc. A přece jenom ti pacienti, kteří mají větší spotřebu, tak částka vynaložená za to konopí může být pro ně poměrně dost náročná. Proto právě možnost zlepšení licencování pro výrobu, pro pěstování konopí umožní jednak vyšší konkurenci, tím předpokládáme nižší cenu. Pro ty výrobce, pro ty pěstitele to bude určitá návnada k tomu, aby mohli i vyvážet vypěstované konopí, zlepší se tím kvalita toho produktu bezesporu. A v nemenší míře budeme chtít také, aby se ta forma, v jaké se konopí dodává k pacientům, změnila, aby to nebyl jenom ten prášek. Nevím, jestli si to umíte představit, ale v podstatě je to něco jako seno, je to takový prášek, který se dá do tobolek a pacienti ho užívají v této podobě. A je tady samozřejmě i jiná možnost a to např. v nějaké tekuté podobě, aby se mohly vyrobit čípky třeba.

Takže obojí je přínosem pro naše pacienty. A proto vás prosím o možnost projednání ve výborech. Já bych se potom v rozpravě přihlásil na možnost zkrácení lhůty tohoto projednání. Děkuji vám za pozornost.

