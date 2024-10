Wagenknecht (Piráti): My, Piráti, brzy opět vstoupíme do vlády

Rozhodl jsem se přijmout nominaci a kandidovat na předsedu Česká pirátská strana. Níže přikládám svou kandidátskou řeč.

Milé Pirátky, milí Piráti,

ještě jednou chci poděkovat Martinovi za nominaci, kterou tímto přijímám a budu kandidovat na pozici předsedy Pirátů. Velice si vážím také velké podpory, kterou mi projevujete, a díky za ni!

Za podporu děkuji také své rodině, bez které bych do toho nešel.

Proč do toho jdu a s jakou vizí?

Nerad se vracím do minulosti, takže tu nebudu vyjmenovávat chyby, které se staly a vedly ke katastrofálním volebním výsledkům. Můžeme se buď litovat a hledat chyby všude jinde, nebo se z minulosti poučit, sebrat se a postavit se realitě čelem. A zaměřit se na řešení reálných problémů lidí v naší zemi. Lidí, kteří mají dost elitářského chování politiků a ztrácí víru v systém. Máme na to nabídnout voličům nejlepší opoziční stranu. Stranu schopnou nabízet komplexní řešení, ať jde o podporu drobného podnikání, podporu rodin s dětmi ale i singles, důstojnou podporu a péči o seniory, ochranu klimatu s rozumem, efektivní dopravu, dostupnou energetiku, minimum regulace, kvalitní zdravotnictví a vzdělávání. Budeme tvrdým, ale férovým politickým hráčem.

Až přijde náš čas a já věřím, že tak bude brzy, vstoupíme do vlády jako strana zcela suverénní s velkým koaličním potenciálem. Jsem si jistý, že se k vládnutí vrátíme v pozici, kterou budeme kontrolovat sami.

Co nyní nabízím?

Během svého působení ve veřejném prostoru a po 6 letech vykonávání mandátu senátora a práce v obvodu jsem se přesvědčil o tom, že správnou cestou je být co nejblíže občanům. Tedy těm, koho reprezentujete. A to nabízím i vám. Rád bych se osobně potkal s co nejvíce z vás, alespoň na úrovni PKS. Pokud o to budete mít zájem, osobně vám představím svou vizi a zároveň rád poznám ty z vás, se kterými jsem zatím neměl možnost se setkat. Myslím, že to strana v tuto chvíli potřebuje. Pokud se stanu předsedou, tak budu předsedou vás všech. Nebudu nálepkovat, budu se s vámi dál osobně setkávat.

S tím souvisí i více osobní komunikace s lidmi, našimi stávajícími i potenciálními voliči. Neřešme dokola sami sebe. Udělejme tlustou čáru, stabilizujme stranu a pojďme se soustředit na naše voliče. Pojďme se soustředit na jejich priority, pojďme jim nabídnout náš program a naše osobnosti, které budou jejich zájmy reprezentovat a hájit na všech úrovních.

Aby to fungovalo, tak musíme postavit silný tým v RP, který se bude navzájem podporovat a který bude pracovat 24/7. Bude potřebovat ode všech konstruktivní debatu bez trollování a vnitřních her. Potřebujeme RP s takovými pravomocemi, které mu umožní dovést nás k úspěchu ve volbách.

Připravíme program, který bude odpovídat reálným potřebám lidí a jejich prioritám. Připravíme komunikační strategii, která bude voličům jasná a srozumitelná. Dáme voličům důvod nám znovu důvěřovat. Přivedeme naše voliče zpět a dostaneme stranu opět na dvouciferný volební výsledek. Půjdete do toho se mnou?

Je čas na změnu, je čas na vítězství a je čas na Piráty 2.0.

Díky, Lukáš

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky