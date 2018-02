Zábranský (Piráti): Kauza miliardové zakázky v TSK je absurdní, je potřeba změnit pravidla

„Současný stav je naprosto netransparentní. Je absurdní, aby zastupitelé ani radní nevěděli, že nějaká příspěvková organizace vypsala zakázku za miliardy,“ uvádí předseda pirátských zastupitelů Adam Zábranský. Naposledy současný stav vedl k tomu, že si paní primátorka s náměstkem Dolínkem vyměnili několik ostrých názorů a zakázku v TSK zrušili. Primátorka Krnáčová ani ostatní členové rady totiž o zakázce nevěděli.

Piráti se proto obrátili na pražskou radu s požadavkem, aby město nastavilo pravidla pro transparentní informování příspěvkových organizací a městských firem o vypisovaných zakázkách.

„Požádal jsem pražskou radu, aby zavedla pravidla pro všechny městské společnosti a příspěvkové organizace o povinnosti informovat radu o veškerých veřejných zakázkách, které vypíší, pokud jejich celková hodnota převyšuje určitou sumu,například 20 milionů Kč. Touto cestou by se k informacím dostali i opoziční zastupitelé a měli by tak větší možnost kontrolovat nakládání s prostředky města. Praze by to pomohlo, byla by o něco transparentnější,“ dodává Zábranský.

Praha má několik stovek příspěvkových organizací (např. Zoologická či Botanická zahrada) a několik desítek firem (pokud počítáme i dceřiné a vnukovské firmy). Mezi největší z nich patří např. Pražská plynárenská, Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Technická správa komunikací. Firmy zajišťují pro město jeho základní funkce tak, jako by to měl dělat úřad. Na rozdíl od něj jsou však pod menší kontrolou veřejnosti, neboť jako obchodní společnosti mají volnější pravidla ke své činnosti než pražský magistrát.

Adam Zábranský Piráti



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti: Vyzýváme náměstka Dolínka k rezignaci kvůli stavu pražských mostů VÍME PRVNÍ Libeňský most nebo spadlá lávka vyvolaly změny. Pražské TSK zažije stínání hlav. Někteří členové kvůli tomu nechtějí přijít na jednání dozorčí rady Piráti: Libeňský most se měl opravovat už dva roky Zábranský (Piráti): Technická správa komunikací dlouhodobě neřešila špatný stav mostů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV