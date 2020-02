Zábranský (Piráti): Praha dohnala Středočeský kraj v počtu nově zahájených bytů

Přijde mi to trochu neuvěřitelný, ale meziročně z roku 2018 na rok 2019 se v Praze navýšil počet nově zahájených bytů z 3553 na 5882. To je nárůst o 65 %!

reklama

V tuhle chvíli asi opravdu těžko říct, jestli jde o trend nebo o náhodný výkyv. Z dat podle jednotlivých měsíců vyplývá, že v Praze rychlost výstavby dost kolísá, ale zároveň mi přijde, že jsme se s začátkem našeho volebního období odpíchli ode dna (fakt to časově vychází dost přesně, že situace se začala zlepšovat v listopadu 2018, čímž ale neříkám, že tu změnu zapříčinila naše koalice - fakt nevím, čím to je, asi je tam vícero důležitých faktorů). V roce 2016 byla v Praze zahájena výstavba 2393 bytů, v roce 2017 to bylo 3156 bytů a v roce 2018 pak 3553 bytů.

A teď něco k souvislosti počtu stavěných bytů a dostupnosti bydlení. Na jedné straně developeři říkají, že bydlení v Praze není dostupné proto, že se málo staví, a že trh situaci vyřeší, stačí rozvolnit pravidla, aby se více stavělo. Na druhé straně jsou slyšet názory, že více postavených bytů dostupnosti bydlení nepomůže, protože ceny jsou developery uměle vyšponované strašně vysoko a kvůli Airbnb a investičním bytům nelze očekávat, že by ceny za bydlení mohly klesat. Myslím si, že ani jeden z těchto táborů nemá pravdu.

Z toho co vím, tak ze zahraničních dat celkem jasně vyplývá, že zrychlení tempa výstavby = zlepšení dostupnosti bydlení (nebo alespoň pomalejší zhoršování než v případě, že se tempo neurychluje). Na druhou stranu ale u bydlení opravdu nelze jen spoléhat na trh. Kdyby se ceny za bydlení v Praze zastavily, stejně nebudou dostupné pro většinu populace. V zahraničí jsou celkem běžné například řešení problému prázdných bytů (u nás nic), povinnost developerů část nově vzniklých bytů věnovat městu nebo alespoň do fondu dostupného bydlení (u nás nic), omezení nakupování bytů cizinci (v našem případě mimo EU; u nás nic) či regulace využívání bytů za účelem krátkodobého ubytovávání turistů (u nás nic). Jsem přesvědčen, že bez podobných nástrojů se dostupnost bydlení v Praze zlepšit nemůže.

Každopádně je zajímavé sledovat tempo výstavby bytů v regionálním kontextu, tedy Praha vs. Středočeský kraj. Proč? Protože když se málo staví v Praze, tak to znamená, že je zvýšený tlak na výstavbu ve SčK. Praha je prostě přirozené centrum Česka, velká část lidí zde chce žít či alespoň pracovat, a když si nemohou dovolit bydlet v Praze, přestěhují se do SčK (fakt tím nechci říct, že je to obecné pravidlo nebo že SčK považuju za místo druhé kategorie - ale z mobilních dat o pohybu lidí mezi Prahou a SčK tohle prostě vyplývá). Bohužel SčK nemá moc silná regionální centra, kam by se lidé z okolí sjížděli za školou a za prací, takže část kraje funguje spíše jako noclehárna pro Prahu, odkud každý den ráno vyjedou (často autem) rodiče s dětmi, dojedou do Prahy do školy a práce a večer zase jedou zpět. Z hlediska dopravy a životního prostředí je proto mnohem lepší, když se více bytů bude stavět v Praze (tím spíš, že drtivá většina bytů vznikajících v SčK jsou v rodinných domech, což je přesný opak Prahy, kde jich je většina v bytových domech - co je z hlediska životního prostředí lepší asi není potřeba rozvádět).

Takže kdybych to měl shrnout: je dobře, že se v Praze staví více bytů a doufám, že tento krátkodobý trend se přetaví v dlouhodobý! Ale pojďme si prosím přiznat, že vyřešení problému je potřeba i něco jiného, a racionálně se bavme o tom, co to bude. Odpovídat na všechny návrhy jen laciné „je to komunismus!“ fakt ničemu neprospívá.

Mimochodem, vyčetl by někdo sdělení „Praha dohnala Středočeský kraj v počtu nově zahájených bytů“ z dva týdny staré tiskovky Central Groupu…?

Adam Zábranský Piráti



sport Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zábranský (Piráti): Pražské děti nemohou vyrůstat v absolutně nevyhovujících podmínkách na ubytovnách Zábranský (Piráti): Praha zásadně odmítá návrh zákona o přídavku na bydlení Zábranský (Piráti): Dotace hlavního města podpoří výstavu dostupného bydlení v městských částech MHMP: Praha zpracuje Strategii rozvoje bydlení v hlavním městě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.