Žáček (ODS): Jde o to, aby novela negativně nedopadla právě na hasiče a měla skutečný přínos

reklama

Děkuji za slovo.

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, jak jsem včera avizoval během interpelací, opět zopakuji, proč máme s návrhem zákona určitý problém.

Předně je to z toho důvodu, že v předloženém návrhu není nikde vysvětleno, proč byl ze strany ministra vnitra návrh předložen jako poslanecká novela a obešel se tak standardní legislativní proces vládních návrhů zákonů, čímž se, jak všichni dobře víme, vyhnul mimo jiné mezirezortnímu připomínkovému řízení, nebo hodnocení dopadu regulace. Je to již poněkolikáté, kdy pan ministr vnitra a zároveň poslanec takto nesystémově postupuje.

Abychom si rozuměli, Občanská demokratická strana rozhodně podporuje hasiče v jejich práci. A chtěl bych se tak rezolutně postavit i proti názorům pana ministra, které zde byly prezentovány včera, které tvrdily opak. Ale novelizovat zákon, týkající se bezpečnostního sboru, se domníváme, že není jednoduché a mnohdy je těžké se vyvarovat chyby. Tomu má, jak všichni dobře víme, zabránit připomínkové řízení. V zásadě jde o to, aby novela negativně nedopadla právě na hasičský sbor a jeho příslušníky a měla skutečný a nikoliv jenom iluzorní přínos. Když jsem se pana ministra Hamáčka ptal, co ho vede k předkládání návrhu zákona poslaneckou iniciativou namísto standardního procesu, bylo mi písemně odpovězeno, že prostě může. A dále uvedl, že podle jeho názoru - cituji - jsou návrhy předkládány systematicky, a to v zájmu řešení aktuálního problému a při využití mého ústavního práva. Ano, na to zcela jistě má právo a já to vůbec nezpochybňuji. "Ale na to musím reagovat, že Ministerstvo vnitra nepostupuje", cituji dle jeho dopisu, dle jeho vyjádření, "v zájmu řešení aktuálních problémů a jako poslanec tuto nefunkčnost rezortu dokážu svými poslaneckými návrhy zhojit." Pracuje snad rezort pod jeho vedením nesystematicky a proti zájmu řešení aktuálních bezpečnostních problémů? Ačkoliv je možné kvitovat snahu redigovat administrativní zátěž Hasičského záchranného sboru a rovněž zahrnout i další situace do hrazení zásahu Hasičského záchranného sboru pojišťovnami, je ministrem zvolený proces diskutabilní. Za celou dobu projednávání jsem se nedozvěděl, v čem přesně spočívá ulehčení administrativní zátěže. Pokud se jedná o to, že prováděcím předpisem vznikne jeden formulář, tak tomu moc nevěřím. Jakoby neexistoval už dnes jeden formulář, takzvaná zpráva o zásahu, kde jsou všechny potřebné informace, o co se jednalo, v kolik hodin byl výjezd, v kolik hodin příjezd na místo, s jakou technikou, kolik jednotek zasahovalo, jaké byly použity prostředky a tak dále. Musí se tedy vytvářet nový vzor tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah prováděcím předpisem? V čem spočívá ono zjednodušení? Nebude se dělat fotodokumentace, nebo co se bude dělat? Kolik času ušetříme? Není nám to známo. Ministr mi odpověděl, že jsou, cituji, jednotkám požární ochrany kompenzovány náklady zásahů v paušální výši 5. 600 korun za hodinu zásahu. Tato výše úhrady nákladů vychází zejména ze statistik zásahové činnosti jednotek požární ochrany, které zohledňují reálné náklady na provoz technik požární ochrany a související náklady. Proč mi ale neposkytl zmíněnou statistiku reálných nákladů? Je tam zahrnuta amortizace techniky, použité sorbenty, čas a plat příslušníků zasahujících jednotek a tak dále. Ono když bude havárie, například mopedu, na nějaké silnici třetí třídy, asi nebude hodina řešení události stát stejně jako při dopravní nehodě cisterny s asfaltem při kyselině rozlité na dálnici. Nechci, aby to někdo chápal špatně, je naprosto v pořádku a správně, aby viník nehody, byť cestou pojišťovny, platil vše, co způsobil, ale prostě si v tom okamžiku musíme říct, jak jsme ke konkrétní výši či sumě dospěli. To chce podrobnější diskusi, propočet a zvážení souvislostí, což nám díky tomu, že nám pan ministr zvolil cestu předložení návrhu jako poslanec bez připomínkového řízení ostatních rezortů, de facto znemožnil. Návrh zjednodušeně spočívá v tom, že Hasičský záchranný sbor má vždycky pravdu. To se týká informace v tiskopise pro pojišťovnu. Tak jsem se jich včera ptal. Co když ji velitel zásahu mít nebude? K tomu mi pan ministr uvedl, že konstrukce vyvratitelné právní domněnky, teď opětovně cituji, v navrhovaném § 44 odst. 9 dotčeného zákona je jedním ze základních principů nové úpravy, která má za cíl mimo jiné zjednodušit a urychlit procesní stránku věci při generování co nejmenších nákladů všech dotčených stran na administrativu s tím spojenou. Ale, pane ministře, tímto způsobem uvažovali v minulosti komunisté - stát má pravdu a teď to, občane, vyvrať. Vážně to povede k urychlení procesu a ušetří čas a peníze? Možná jen státu. Co občan, ptám se znovu a stejně jako včera?

Ještě si dovolím se vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který upravuje možné zveřejňování záznamu ze zásahu. Znamenalo by to, že takové informace a záznamy může Hasičský záchranný sbor zveřejnit ve veřejném zájmu nebo v nějakém důležitém zájmu. Nejsem přesvědčen o tom, že nebude tato nejednoznačnost pojmů způsobovat v praxi problémy a ochrání zasahující hasiče, kteří záznam pořídili. Včera jsme zde diskutovali, nebo já jsem poukazoval na to, jak bude asi po zásahu velmi složité se prokličkovat tou judikaturou Ústavního soudu pro toho konkrétního rozhodujícího příslušníka. Ta formulace, která byla v té interpelaci, v té odpovědi na interpelaci, mě nijak neuklidnila. Sice jsem se od pana ministra dozvěděl, že pozměňovací návrh podporuje, ale nerozumí, jak bude právě hasič určovat, když změní kontext neurčitých pojmů ve vztahu k judikatuře. Jak se to bude dělat? Jak má hasič zvládat vnímat kontext nutný pro možnost uzavření zásahu? Nebude hasič riskovat postih? A tak dále, a tak dále. Jistě je pro hasiče přínosné pořizovat záznamy z ostrých zásahů, a pak s nimi dál nakládat například pro školení nových hasičů, poučení z předešlých chyb, pracovat na taktice proběhlého zásahu a tak dále. Ale asi bychom byli neradi, aby se takové záznamy a informace pod vágním veřejným zájmem, či jiným důležitým zájmem prezentovali veřejnosti bez pravidel. Jde mi samozřejmě o ochranu zasahujících hasičů včetně těch dobrovolných, kteří nebudou vědět, zda jsou chráněni zákonem, či nikoliv. Kdo ponese odpovědnost za zveřejnění záznamu? Zasahují i další složky integrovaného záchranného systému. Nechci se opakovat, ale třeba tohle jsou otázky, které mohl vyřešit standardní proces přijímání vládní, nikoliv poslanecké, novely o Hasičském záchranném sboru. Možná bychom se v tomto případě dozvěděli i stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které by mě rovněž pochopitelně zajímalo. A obdobně, pan ministr nás sice na výboru ústně ujistil, že pojišťovny s navrženým postupem, to znamená zde prezentovaným zjednodušením administrativy, souhlasí, ale na papíře to nikde není. Souhlasí všechny zainteresované pojišťovny, nebo jen některé? Verifikace tohoto tvrzení, kterému můžeme věřit, ale také nemusíme, díky tomu nemám. Zvoleným postupem pan ministr a poslanec podkopal možná dobrý záměr a myšlenku pro usnadnění těžké práce hasičů, což si myslím, že je škoda.

Děkuji za pozornost.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Zapojení policistů a hasičů v boji proti koronaviru je naprosto zásadní Hasiči ukázali, jak vyprošťovat z havarovaných aut. Vyzkoušel si to i předseda ČSSD Černochová (ODS): Paní poslankyně Gajdůšková vždy objeví Ameriku. Jako teď Gajdůšková (ČSSD): Zprava tu slyšíme urputný boj, aby pojišťovny nepřišly o své zisky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.