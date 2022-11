Zahradil (ODS): Přímá volba prezidenta hodila do soutěže politických stran vidle

reklama

Po éře silných, jakkoliv kontroverzních, prezidentských osobností, zrozených 17.listopadem 1989 (Havel, Klaus, Zeman) přichází na řadu druhá, či dokonce třetí liga. Není to žádné překvapení a nejde jen o prezidentskou nabídku. Politika v dobách “stability” (či spíše stagnace) netáhne výrazné typy, ty se zpravidla zjeví až za společenských otřesů. Mám-li ovšem volit mezi šedí, nudou a konformitou (tedy stávajícím prezidentským pelotonem) a nějakým systémovým převratem, volím pochopitelně to první. Ale neodbytného pocitu, že čekáme na Godota, se nemohu zbavit.

To, že průzkumům vévodí dva normalizační komunisté, z nichž jeden tu funkci pravděpodobně urve, svědčí o jediném: po 33 letech končí “vyrovnávání s komunistickou minulostí”. Navzdory snahám všech ÚSTR, Post bellum, Paměti národa atd. - pro společenský mainstream není už důležité, co kdo dělal před listopadem 89, ale jen to, co dělal po něm. Je to vlastně úlevné - to moralizování minulosti bylo svou úporností už otravné. A mimochodem se tím potvrzuje to, co píší o normalizaci lidé jako Pullman nebo Blaive, ne to, co o ní tvrdí disidenti/antikomunisté.

Přímá volba prezidenta hodila vidle do jednoho ze základních principů naší polistopadové demokracie - soutěže politických stran. Veřejnost zjevně neupřednostňuje nikoho se stranickou nálepkou na čele. A potenciální straničtí kandidáti (až na jednu, dvě výjimky) se lekli možného osobního neúspěchu i případného poškození vlastní politické značky. Do systému to vnáší prvek nejistoty, ale také bezprogramovosti - a tudíž populismu.

