Zahradník (ODS): Bez masivního prodeje elektromobilů nelze emisní požadavky splnit

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, v roce 2020 začne platit striktní požadavek, aby prodaná auta jednotlivých značek vypouštěla emise v průměru do 95 gramů oxidu uhličitého na jeden kilometr. Za každý gram navíc bude výrobce platit vysoké pokuty. Od roku 2030 mají automobiloví výrobci v rámci Evropské unie vykázat u prodaných vozů ve srovnání s rokem 2021 další omezení emisí, a to o 37,5 procenta. Z toho, že se jedná o průměrné hodnoty, vyplývá, že bez masivního prodeje elektromobilů nelze tyto požadavky splnit. Elektromobily jsou totiž nesprávně považovány za bezemisní. Ta elektřina se přece musí někde vyrobit. Tedy při výpočtu toho průměru se za jejich emise dosazuje číslo nula. Druhá věc ještě. V úterních zdrojích se objevily zmínky, že by Čína mohla omezit export kovů vzácných zemin, jako jsou lanthan, yttrium, itterbium, neodym a lutecium, jejichž je významným producentem a bez nichž není možný také rozvoj elektromobility.

Pane premiére, jaký je postoj vaší vládě k elektromobilitě jako takové, a dále, jak se na její rozvoj díváte ve světle toho, že jako země Evropské unie jsme v oblasti klíčových chemických prvků pro výrobu elektromobilů, snad s výjimkou lithia, odkázáni na mimoevropské zdroje, např. na Čínu?

RNDr. Jan Zahradník ODS



