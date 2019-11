Zahradník (ODS): Navrhuji prodloužit lhůtu pro nabytí účinnosti o jeden rok, tedy na rok 2021

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v realitním segmentu u bodu realitního zprostředkování je tomu v současné době tak, že realitní kanceláře mohou nabízet a realizovat úschovu peněz. Žádný zákon jim to nezakazuje, ovšem odměnu za tuto úschovu mohou pobírat pouze notáři, advokáti nebo banky. Velmi často dochází k tomu, že se klienti realitní kanceláře shodnou na tom, že peníze, které jsou předmětem jejich transakce do doby zápisu do katastru nemovitostí budou u realitního zprostředkovatele uschovány. Pokud se některá z těch stran, kupující nebo prodávající, na tom shodnout nechce, tak samozřejmě je tady možnost uschovat ty peníze ať už u notáře nebo u advokáta nebo nakonec pak v bance. U těch bank to tak časté není. A z těch dvou zbývajících možností je ta služba u notáře dražší než služba u advokáta. Samozřejmě, že výhodou toho, že si klient realitní kanceláře uschová prostředky u notáře, advokáta anebo nakonec u banky, je to, že podle zákona jsou tyto subjekty povinně pojištěné proti zcizení těchto prostředků.

A jejich klienti mají vždycky jistotu, že ten úschovce peněz vždycky vyplatí nebo obráceně, pokud by je z nějakých důvodů nevyplatil, tak potom výplatu peněz kryje pojišťovna. Realitní kanceláře se nemohou podobným způsobem pojistit, u pojišťoven není pro tento účel žádný produkt.

Čili to je zdůvodnění toho, proč jsem podal svůj návrh, který je v proceduře označen jako návrh pod písmenem E, myslím, je to E1 až E11. Tohle je konkrétně tedy návrh E1 v kombinaci s návrhem E3, varianta 1, případně varianta 2. Čili pokud by byl schválen můj návrh E1, tedy § 4, zakazující úschovu u realitních makléřů, by byl zrušen, pak navrhuji, abychom podpořili variantu první u návrhu A3, tedy povinnost pojistit realitní makléře, nebo, lépe řečeno, jejich povinnost se pojistit na poměrně vysoké částky, které jsou uvedeny v návrhu A3, varianta 1. Argument, že to zatíží realitní kanceláře vysokým pojistným v řádu několika desítek tisíc, není podle mého názoru správný. Kdo chce podnikat na tak závažném místě trhu, jako je realitní zprostředkování, musí s těmito náklady samozřejmě počítat. Nakonec pojišťovací makléři, kteří již dlouhá léta nabízejí své služby na pojišťovacím trhu, tuto povinnost mají a jejich pojistné je v podobných výších, jako by tady vycházelo pro realitní zprostředkovatele a běží to skoro už dvacet let a nikdo se proti neohrazuje, neprotestuje.

Další moje varianta je varianta pod písmenem E3, varianta 2. Vychází z toho, že pokud bychom zachovali § 4, tedy zakázali realitním kancelářím nabízet úschovu peněz, pak není podle mého názoru potřebné, aby se pojišťovali na takovéto vyšší částky, byť sice nižší, než já navrhuji, jak je uvedeno ve vládním návrhu, protože pak už stačí běžné pojištění, který každý makléř má, tedy pojištění, které je chrání před důsledky chyb, které během své práce můžou udělat. My tady vlastně máme před sebou zákon, jehož cílem je především chránit klienty, což je samozřejmě v pořádku. Zase na druhou stranu bychom měli zvážit, zdali klientům chceme sebrat možnost svobodné volby, u koho si peníze uschovají. Pokud úschovu peněz zákonem zakážeme, jak se k tomu zřejmě Sněmovna chystá, vládní koalice, tak samozřejmě zákon přivede k notářům a advokátům klienty, kteří si zatím své peníze uschovávali u realitních kanceláří a samozřejmě jim to jejich transakci o náklady zaplacené těmto úschovcům prodraží.

Já se samozřejmě přimlouvám za to, abychom zrušili § 4 a stanovili poměrně vysoké pojištění, jak je uvedeno v návrhu E3, varianta 1.

Kromě toho můj návrh obsahuje také části, které reagují na to, že v návrhu zákona podle mého názoru není správně používán pojem "zájemce". Pod tímto pojmem je ukryt jak ten, kdo přichází se svojí nemovitostí k makléři a nabízí mu, aby ji prodal, tak i ten, kdo reaguje jako zájemce o koupi nemovitosti. To by se podle mého názoru mělo rozlišit. Ale když se tak nestane, tak se svět nezboří.

Další důležitý návrh je ten, který navrhuje prodloužit výpovědní lhůtu na realitní smlouvu z jednoho měsíce na tři měsíce.

A konečně pak poslední návrh, který tady chci zmínit, nebo ještě předposlední, je návrh ten, že pokud podle paragrafu zákona klient vypoví smlouvu, aby tedy bylo nutné uhradit náklady a přiměřený ušlý zisk.

A konečně můj poslední návrh. Vzhledem k tomu, že se tento zákon významně dotkne realitního trhu, navrhuji prodloužit lhůtu pro nabytí účinnosti o jeden rok, tedy na rok 2021.

Tolik jsem chtěl říct, abych objasnil, proč své návrhy podávám a zároveň vás požádal o jejich podporu. Děkuji za pozornost.

RNDr. Jan Zahradník ODS



