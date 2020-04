Zamrazilová: Loňský rok nebyl špatný, a přesto vznikl strukturální deficit

reklama

Děkuji za laskavost.

Velmi krátce, dvě minuty maximálně, déle to nebude. Já jsem chtěla jen reagovat na paní ministryni ohledně toho, jak jsem získala odhad toho, že v roce 2025 bude zadluženost přes 40 % HDP, pokud ta úprava bude přijata. Je to naše nejnovější studie, která by už teď měla být na webu. Moje osobní výpočty vycházely ještě hůře, nicméně kolegové se opravdu snažili být co nejkorektnější a opravdu tak, aby výpočty nebyly napadnutelné. Ale v roce 2027 bychom měli v každém případě zadlužení nad 40 % HDP. My jsme úplně od začátku, když jsem s paní ministryní byla v kontaktu osobním, na vládě a potom v našich stanoviscích, která vydáváme každý čtvrtrok, my jsme v každém stanovisku apelovali na to, aby vláda v dobrých časech šetřila a vytvářela si prostor pro časy horší. Říkali jsme, že nikdy nejsou, stejně jako žádná krize netrvá věčně, tak ani dobré časy netrvají věčně.

A tady si jenom dovolím říci jedno číslo. Je to z dubnové makropredikce ministerstva financí. A loňský rok nebyl špatným rokem. A přesto tady již vznikl právě ten strukturální deficit 1 % HDP. Tzn. že ve veřejných financích je prostě zabudovaná strukturální nerovnováha a po přijetí tohoto zákona, o kterém nepochybuji, že přijat bude, i pokud by zde přijat nebyl, je mi naprosto jasné, že ta 101 se najde, paní ministryně hovoří o tom, že má exekutivní zodpovědnost, já to naprosto respektuji, já nemám exekutivní pravomoci, ale cítím zodpovědnost za budoucnost, udržitelnost veřejných financí.

A proto, i když vím, že je to zbytečné, tak chci prostě říci maximum a chci boj prohrát čestně, i když vím, že ho prohraji skoro jistě.

Děkuji.

