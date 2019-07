Zaorálek (ČSSD): Přístup Severní Makedonie k NATO je jeden z mála úspěchů, které v Evropě máme

Kolegové, vzhledem k tomu, že se nemám šanci dočkat, tak jsem se přihlásil na faktickou.

Rád bych vám, přátelé, řekl, že i když tedy máte právo na ta znepokojení, tak si myslím, že debata je trochu mimo. Já bych vám rád připomněl, že my tady při tomto bodu, když projednáváme Protokol o přístupu Severní Makedonie, máme co činit s jedním z mála, dokonce možná jediným úspěchem, který tady v poslední době v Evropě máme.

Rád bych vám připomněl, že Makedonie byla země, která byla dlouhodobě blokovaná Řeckem kvůli sporu o název té země. Ten spor se táhl nekonečně dlouho, neměl řešení a blokoval jakékoliv integrační pokusy Makedonie kdekoliv. A teď se stalo, že vláda Tsiprase a ministr Nikos Kotzias, se kterým jsem o tom mnohokrát jednal, prostě byli ochotni se dohodnout, což je de facto v Evropě téměř revoluční věc, že se nám podařilo se na něčem dohodnout. A oni prostě jednali a nakonec se dohodli na názvu Republika Severní Makedonie, což je něco, co se nám už dlouho v Evropě nestalo, že se tady někdo s někým konečně dohodl. I v tom Balkáně, o kterém tady mluvíte, se nakonec povedlo, že někdo přišel k pozitivnímu výsledku. A prosím vás, nemějte péči. Nová vláda, která byla jmenovaná, ta, která vyhrála, tak nová strana řekla, že naprosto respektuje tuto dohodu, i když byla předtím proti. A dokonce řekla, že bere i to, že Makedonie vstupuje do NATO, jako pozitivní věc.

Takže tady ta debata je podle mě opravdu něco, co je velice nadbytečné. My bychom měli přivítat to, že se sakra někomu tady v Evropě podařilo uzavřít dohodu, že někdo si dokázal říci: vždyť ten spor je nesmyslný, najděme cestu! Oni to našli, a dokonce to respektují i ti, co po nich přišli. A my si tady prostě v Česku zoufáme, jako co všechno... Tady je příklad - přivítejme to! Tam 83 % lidí říká, že chce do NATO. Chápete? 83 % lidí je přesvědčeno v té zemi, že je to pro ně dobře, navzdory všem sporům, které tam mají. My dneska nejsme schopni jako Evropská unie nabídnout přistoupení řadě zemí, které jsou, protože jsme sami v takovém stavu, že toho nejsme schopni. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Jedna z mála věcí, která je teď, je to NATO! Takže se na to dívejte jako na úspěch. Jeden z mála. Tak to prostě tady nekažme! (Potlesk v řadách poslanců ANO.)

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



autor: PV