Zaorálek (ČSSD): Restituce nejsou problém právní. Restituce jsou problém politický

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych sdělil ctěné Sněmovně a všem diskutujícím, že naprosto zbytečně tady se dovolávají čísel, analýz. Naprosto zbytečně se dovolávají právního vzdělání a respektování těch. Je to úplně nesmyslné, protože tady jde úplně o něco jiného. A především naprosto zbytečně pan Kalousek dneska zase spustil svůj motor výrazů jako je odporné, lhouží a podobně a podobných výrazů, které tady používá tak hojně, že už ho člověk ani neposlouchá.

Víte v čem je problém? Ten je přece v tom, co jsem tady už mimochodem říkal, že restituce nejsou problém právní. Restituce jsou problém politický. A ty restituce bez ohledu na to, že mají nějakou formální podobu, jsou politickým rozhodnutím. A když uděláte politické rozhodnutí, tak musíte pro to mít politickou podporu. Třeba dostatečnou politickou podporu veřejnosti. Ale jak říká náš milý současný papež, v případě takové věci jako restituce, dokonce aby měla smysl, tak musíte mít souhlas i toho, který tehdy spáchal ty zločiny. To je dokonce... tehdy to opravdu uzavřete politicky, ale vy jste nejenom že tedy neměli... to bylo obtížné, získat i souhlas viníka. Vy jste dokonce nedokázali získat ani tu podporu veřejnou politickou dostatečnou, a proto se vám to samozřejmě vrací. A musí se to vracet. Takže ta debata tady je prostě proto, že jste to politicky zpackali! Vy jste neudělali něco, co bylo skutečnou odpovědí na minulost, ta se dá udělat jedině tak, že je na tom shoda, protože s minulostí se nedá účtovat, ta se dá pouze nějakým způsobem veřejně přijmout jako něco, na čem se shodneme a symbolicky po dohodě někoho odškodníme.

Tento proces vy jste zavrhli, udělali jste to silou. Udělali jste to způsobem, který nebyl fér, a takhle to cítí velká část společnosti, a proto je tu ta debata! A je to vaše chyba. Takže pane Kalousku, kroťte svá slova! Ten hlavní problém je váš! Vy neumíte dělat politiku, nikdy jste to neuměl! (Důrazně. Potlesk v celém sále.)

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sněmovna schválila zdanění státních náhrad církvím Daniel Herman se stydí. Jeho nástupce, ministr kultury, křtí Grebeníčkovi knihu o církevních restitucích Jiří Paroubek: Zdanění církevních restitucí ve hře Jurečka (KDU-ČSL): Styděl jsem se za stát, v jakém stavu majetky církvím po 65 letech vracíme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV