Zaorálek (ČSSD): Saúdská Arábie mění charakter svého režimu v režim policejní

Po tom, co jsem si dovolil veřejně kritizovat Saúdskou Arábii, jsem obdržel z jejich strany pozvání na schůzku. Přiznám se, že bych byl dnes raději, kdyby se nekonala v prostorách zastupitelského úřadu. Výmluvné bylo čerstvé prohlášení jednoho saúdského prince, že do toho, co se odehrává na jejich zastupitelském úřadu, nám přece nic není.

A co je tedy to, co se stalo a co mne děsí? Obraz vypadá takto: do budovy saudského konzulátu v Istanbulu přijelo 15 agentů, převážně členů osobní gardy prince Mohammada bin Salmana s "odborníkem" vyzbrojeným pilou na kosti. Když novinář Jamal Khashoggi vstoupil do budovy, zmocnili se ho, podrobili mučení a pak ho rozčtvrtili. Onen forenzní expert s pilkou si nasadil sluchátka s tím, že když pracuje, tak k tomu vždy poslouchá muziku. Těm ostatním doporučil postupovat stejně. Když vyděšený přítomný konzul řekl, že tohle by neměli dělat v prostorách konzulátu, tak mu pohrozili, ať je zticha, jestli se chce ještě někdy vrátit domů do Saúdské Arábie. A nejde jen o tuto jedinou událost. V poslední době jsme svědky toho, že Saúdská Arábie mění charakter svého režimu v režim policejní.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velmi dlouho jsme vyhlíželi stanovisko EU k zavraždění Jamala Khashoggi. Výsledek mě vůbec neuspokojuje. Požadavek důkladného a transparentního vyšetřování je pouhým sněním. Nic takového, co by se podobalo nestrannému vyšetřování, se přece nekoná a víme, že ani konat nebude. Příslušný tým vytvořený Mohammadem bin Salmanem je výsměchem, stejně jako pokus tvrdit, že těch 15 agentů bylo pouhými turisty, zřejmě jako Rusové v Salisbury. Stačí si přečíst formulace, které dosud ze saúdské strany zazněly. "Výměna názorů mezi panem Khashoggim a úředníky se nevyvinula jak záhodno a negativně eskalovala, při fyzické potyčce pak pan Khashoggi přišel o život." Omlouvám se, pokud to někomu zní příliš cynicky, ale mně to připadá jako zápis STB po smrti faráře Toufara: "Diskuze mezi příslušníkem státní bezpečnosti a farářem Toufarem se nevyvíjela v potřebné klidné atmosféře, negativně eskalovala až do fyzického kontaktu, který nečekaně skončil farářovou smrtí."

Nejvyšší čas, aby náš postoj k představitelům této země doznal zásadní změny.

Psali jsme: Zaorálek se u Moravce rozčílil nad našim chováním k Rusku: Já čtu články v The Guardian a stydím se, přátelé Zaorálek (ČSSD): Zimolova platforma je jen nástrojem mocenského zápasu Zaorálek (ČSSD): Jedině členství v EU a NATO mohou zabránit dalšímu Mnichovu Zaorálek (ČSSD): Česká republika nesmí být drogovou varnou Evropy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV