Zdechovský (KDU-ČSL): Je to za námi a já chci všem poděkovat

Bylo to mnohem intenzivnější než před pěti lety a zájem lidí byl nesrovnatelně větší. Najezdili jsme desítky tisíc kilometrů od východu na západ a troufnu si říct, že jen málo lidí v ČR neslyšelo o tom, že “Chceme lepší EU”.

Nezvládl bych to sám. Stál za mnou skvělý tým a stovky ochotných dobrovolníků, přátel a kamarádů. Jsem za to neskutečně vděčný. Je to právě ta obrovská podpora a pozitivní energie, která mě motivuje a ukazuje mi, že to má všechno smysl.

Slibuji, že vás nezklamu a vrátím to na odvedené práci i ochotě komukoliv a kdykoliv pomoci.

Však mě znáte, jinak to ani neumím.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Jsem na 2. místě kandidátky KDU-ČSL do EP. Jedeme dále!

