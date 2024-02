Zdechovský (KDU-ČSL): Ochraňme české řidiče kamionů

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Dobrý den, zajímá mě jedno. Jestli jste tak neobratný řečník nebo do vlastních řad (tím myslím vládu) střílíte záměrně a snažíte se tak oslabit pozici SPOLU? Otázkou je, zda to může přinést nějaké hlasy STAN nebo vám to spíš uškodit jako nespolehlivému partnerovi. Co myslíte? Asi se odpovědi nedočká...

