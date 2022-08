Zelená (PRO): Ostrava jako cíl prvního úderu či Vrbětice II?

reklama

Živě si pamatuji na jeden listopadový večer roku 1974, kdy jsme s rodiči z balkónu výškovického paneláku s hrůzou sledovali hořící stíhačku, při jejíž havárii pilot zahynul. Letadlo v průběhu cvičného letu spadlo těsně za posledními paneláky hustě osídleného sídliště. Na místě je dodnes památníček připomínající tuto tragickou událost. Od roku 1959 až do dubna 1985 byl na mošnovském letišti dislokován 8. letecký stíhací pluk a byť měl „chránit” náš klidný spánek, opak byl pravdou. Každá letecká základna je strategickým bodem a při vypuknutí nukleárního konfliktu je i s okolím cílem prvního úderu. Tenkrát byla studená válka, takže jako dítě jsem se to do určité míry snažila chápat, ale stejně nás to všechny děsilo, v noci jsem se nejednou budila hrůzou ze strachu z jaderného útoku.

Přišel rok 1989 a my si oddechli, že to snad máme šťastně za sebou. Bohužel nemáme. Zatímco se Sovětská armáda z východní Evropy stáhla, americké vojenské síly zůstaly, ba expandovaly v rámci struktur NATO nejen do východní Evropy, ale do celého světa. Plyne z toho jediné poučení, že jedné ze stran jde o totéž, o co jí šlo během studené války, tedy být světovým dozorcem na všech úrovních moci počínaje mocí ekonomickou, přes politickou až k té vojenské. To nutně vyvolává napětí mezi USA a jejich spojenci na jedné straně a Ruskou federací, Čínou a dalšími zeměmi na straně druhé. Proto opět žijeme v tak nejistých časech. Je zjevné, že americkou politiku dohody nikdy moc nezajímaly a nezajímají, protože jak kdysi prohlásil Henry Kissinger, USA mají jen své zájmy a nikoliv přátele. Disponují však místními pikolíky, aby v dané zemi tyto zájmy prosadili.

Právě proto poletuje prostorem nápad na zřízení americké letecké základny v Mošnově, označované momentálně krycím názvem „logistické centrum“, přičemž autory této myšlenky hledejte rovněž na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Současná ministryně obrany Černochová se vůbec netají svým záměrem na vybudování vojenské letecké základny NATO v Mošnově. Jako vždy je nápad ověnčen „ušlechtilými motivy”, neb se mluví o bezpečnosti, nových pracovních místech, přílivu investic apod., prostě jako vždy, když mají plán. Jste-li však obeznámeni s fungováním amerických základen v západní Evropě, např. v německém Rammsteinu či italském Aviánu, měli byste tyto lži prohlédnout. Americké vojenské základny jsou uzavřený systém a fungují jako stát ve státě. Svůj provoz si zajišťují svými silami, včetně materiálu a lidí. Nikoho z okolí nepotřebují a nezaměstnávají, protože do karet jim nikdo vidět nesmí, takže velké kšefty na místní úrovni nečekejte. Tyto vojenské oblasti navíc nepodléhají zákonům dané země, takže pokud příslušník základny spáchá kriminální delikt, máte prostě smůlu. Někdo z toho však cosi má, a jsou to právě ti, kteří ke zřízení základny prošlapali cestu politiky dané země a regionu.

V této souvislosti bych připomněla, že Ostrava bývala terčem vojenských operací od srpna 1944 do dubna 1945. Někteří naši starší spoluobčané si možná ještě pamatují nejničivější americký nálet z 29. srpna 1944, kdy s rodiči seděli ve sklepeních a trnuli hrůzou. Tehdy to mělo logiku, protože ostravský průmysl byl součástí zbrojní výroby Třetí říše, později komunistického Československa, jenže dnes je v tomto ohledu Ostrava bezvýznamná. Jediné, co může Ostraváky znova vtáhnout do strategických vojenských plánů, je právě vojenská základna v Mošnově. Jediné, co získáme, je strach o život a děsivý hukot amerických stíhaček, který nedá spát Ostravanům ani občanům na úpatí Beskyd. Je jedno co vám budou tvrdit, že prý půjde pouze o sklady či logistiku, protože pokud bude tento prostor v gesci americké armády, nikdo nebude vědět, podobně jako ve Vrběticích, co se tam reálně odehrává a jaký materiál je skladován.

Právě proto by si Ostraváci měli letos všímat senátních voleb. Vedení Moravskoslezského kraje v tichosti odsouhlasilo, že základnu v Mošnově chce, byť nechápu, kdo mu k tomu dal mandát, místních občanů se na názor nikdo neptal. Jde totiž stále o umístění cizích armád na území ČR, byť skrze prostředníka tedy Armádu ČR. Senát ČR má legitimní mandát rozhodnout o projektu tohoto typu, může vetovat jakýkoliv pobyt cizích vojsk na našem území, a toto veto je nepřehlasovatelné. Proto Vás prosím, abyste se letos zúčastnili voleb do Senátu, i když jste dříve považovali Senát za málo důležitý a volit jste nechodili. Prosím, velmi pozorně sledujte, co bude tématem kandidátů do Senátu, o jejichž volbě uvažujete. MUDr. Hana Zelená, Ph.D., kandidátka za stranu Právo Respekt Odbornost (PRO) ve volebním obvodě 70 Ostrava-město, je zásadně proti vybudování vojenského logistického centra v Mošnově.

