Zelení: Bývalé nádraží Bubeneč bude sloužit veřejnosti

Nákup objektu a přilehlých pozemků v ceně přibližně 14 milionů schválila v úterý 16. 1. Rada hlavního města Prahy a ve čtvrtek 25. ledna bude materiál předložen zastupitelstvu hlavního města.

Pokud bude nákup budovy schválen, předpokládá se její svěření do správy městské části Praha 6. Do veřejného vlastnictví tak přejde budova výhodně umístěná u vstupu do Stromovky.

Zelení vítají, že se jejich návrh na výkup budovy do veřejného vlastnictví podařilo zrealizovat. „Jsme rovněž rádi, že radnice Prahy 6 pro rozhodnutí o budoucím využití této budovy zvolila participativní způsob rozhodování. Již od loňského léta tak lidé z okolí i celé Prahy 6 měli možnost napsat své nápady, jak a komu bude zrekonstruovaná budova v budoucnu sloužit, v podzimních měsících potom k celému tématu probíhala online anketa,“ říká Karolína Brabcová, zastupitelka Prahy 6, členka kulturní komise a spolupředsedkyně Strany zelených na Praze 6.

Vedle opravny kol, místnosti pro organizaci kroužků či zájmových aktivit nebo společenské místnosti pro spolky a další zájmové organizace na Praze 6 je ve hře i rekonstrukce a znovuotevření občerstvení či kavárny pro návštěvníky Stromovky.

„I díky Zeleným tak Stromovka ožije a získá vedle opravované Šlechtovy restaurace další společenské zařízení, kde se mohou lidé zastavit po cestě z parku. Bylo by dobré, aby zde vznikl prostor, který si na sebe dokáže vydělat, ale současně nebude nabízet služby jen pro úzkou skupinu klientů,“ uvádí k tomu Petr Píša, zastupitel Strany zelených na Praze 6.

Psali jsme: Zelení: Předsedou se stal Petr Štěpánek. První místopředsedkyně je Magdalena Davis Kutílek (Zelení): Do čela potřebujeme spíše komunální osobnost Zelení: Co je na současném systému mýtného špatně a jak by se měl změnit? Kraj chce odsunout nádraží. Zelení zásadně nesouhlasí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV