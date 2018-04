Zelení podporují garanci místa ve školkách

„V kontextu bouřlivých diskuzí o školkách, kterým vévodily nepodložené výkřiky o tom, že dvouleté děti nepatří do školek, ale do matčiny náruče, dnešní negativní stanovisko vlády obzvláště vítám,“ říká 2. místopředsedkyně Zelených Petra Jelínková.

Výzkumy i zahraniční zkušenosti jasně ukazují, že kvalitní předškolní péče prospívá jak samotným dětem, tak jejich rodičům. Nadto u nás nikdo rodiče umisťovat děti do předškolních zařízení nenutí. Naopak desetitisíce dětí se do školek nedostanou, i když by si to jejich rodiče přáli. Toto selhání státu odnášejí zejména ženy, které tak mají ztížen či znemožněn návrat do práce, což následně mimo jiné vede k prohlubování platových rozdílů mezi ženami a muži. „Zelení budou vždy podporovat garanci míst pro děti ve školkách a prosazovat taková opatření, která umožní jak ženám, tak mužům slaďovat péči o děti s jejich pracovním životem,“ dodává Jelínková.

„Pokud máme v Česku v tomto ohledu nějaký problém, tak je jím výrazné podfinancování předškolní péče,“ doplňuje Petra Jelínková.

autor: PV