Zeman: Dovedu si představit vlády, jejichž ohrožení českou justicí by bylo velice prospěšné

Vážený pane ministře, dámy a pánové,

ještě jednou se omlouvám za čtvrthodinové zpoždění, ale izraelského premiéra opravdu nelze přerušit v polovině věty, a těch vět bylo poněkud vícero.

Protože na konci každého jmenování, jak pan ministr spravedlnosti dobře ví, vám předám některá moudra, která okamžitě zapomenete, dovolte mi, abych tak učinil i nyní.

Minule jsme mluvili o úplatcích, že, pane ministře, pak jsme se věnovali výhodám odvolacího systému, protože v Británii nám zabili českého občana. Porota, britská porota, osvobodila pachatele a nebyla možnost odvolání. Takže jsem si uvědomil, jak velkou výhodou odvolací systém je.

A nyní bych vám rád uvedl tři vzájemně se doplňující čísla. Osmdesát, devadesát a osmdesát pět. Vezmeme ten průměr, tedy osmdesát pět, a toto, pan ministr to četl rovněž, je procento případů, kde byli obžalováni komunální politici a soudy je této obžaloby zprostily. Víte, že kdysi byl velice frekventovaný výraz justiční mafie, a jeho autorkou byla moje velmi dobrá přítelkyně Marie Benešová. Tento výraz, justiční mafie, byl odvozen z výroku soudce Nejvyššího soudu jménem Kučera, který prohlásil, a bylo to i zaznamenáno či nahráno: „Je-li ohrožena vláda, musí spravedlnost ustoupit stranou." Konec citátu. Místo, abych se nad tím pohoršoval, chtěl bych úměrně své nátuře dodat, že si dovedu představit vlády, jejichž ohrožení českou justicí by bylo velice prospěšné pro českou společnost. Ale o tom jsem ani tak nechtěl mluvit.

Chtěl jsem mluvit o tom množství osvobozujících rozsudků komunálních politiků a myslím si, že je to tak správně a že soudci si tady zachovali tvář a nepodlehli vyzývavému nutkání policie, případně státních zástupců, jen je, ty lumpy, odsuďte. A já, který projíždím celou republiku už pět let, a teď mě to čeká znovu dalších pět let, tak se setkávám ne s desítkami, ale se stovkami komunálních politiků, a vím, že drtivá většina z nich jsou srdcaři, kteří tu práci dělají s láskou, někdy za velmi mizivou a mizernou odměnu, a na druhé straně občas se jim třeba i něco nepovede a jsou obviněni z trestného činu.

Znáte Cyrano de Bergerac, Vy určitě ano, pane ministře‚ výborně. Při poslání tě bodnu juž, to je ta slavná věta, při poslání tě bodnu juž. Moje poslání je velmi jednoduché, suďte spravedlivě, ale přijde-li vám pod nůž funkcionář malé obce, který trpí úzkostí z toho, že ho zavřou kvůli předražené kanalizaci nebo něčemu podobnému, buďte na něj laskaví a uděláte dobrý skutek.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

autor: PV