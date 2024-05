Zeman (PRO): Pane Stoltenbergu, pane Fialo, brzděte, válku nechceme!

Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, prohlásil, že by členské státy NATO měly přehodnotit svoji strategii nevyzbrojování Ukrajiny zbraněmi schopnými zasahovat cíle v týlu nepřítele - tedy v týlu Ruska.

Zatím především USA, na rozdíl od Velké Británie, nechtěly eskalovat konflikt na Ukrajině a bránily umožnit ukrajinské armádě přenést konflikt hluboko na ruské území. Dle Stoltenberga je třeba zvýšit „tlak“ na ruské obyvatelstvo, aby méně podporovalo Putina a jeho válečné ambice. Zatím, podle některých odborných komentátorů, by Ukrajina měla získat ničit strategická místa na území Ruska, jako jsou železniční uzly, továrny na zbraně, energetické komplexy, apod. Zatím se tak děje pouze v nedaleké vzdálenosti od stávajících ukrajinskoruských hranic.

Z hlediska jakési symetrie, ale pouze z tohoto hlediska, lze Stoltembergův návrh chápat. Všechny další důvody lze jedině striktně odmítnout. Eskalace konfliktu nemůže přinést nic dobrého, rozhodně to nepřinese posun v možnosti začít s jakýmikoliv jednáními o míru na Ukrajině. Nejde totiž jen o nějaké „strategické a vojenské“ body na mapě Ruska, jde o místa, kde vždy žijí nebo pracují lidé. Obávám se, vlastně je to jistota, že to Rusy spíše více semkne kolem jejich prezidenta. A možná jednání o míru to jisto jistě učiní pro delší dobu nemožnými.

Ale možnost celoevropského konfliktu včetně použití jaderných zbraní to ještě více přiblíží! Nevím, čím jsme si to my Evropané zasloužili, že slovo mír se stalo slovem hanebným a poraženeckým a slovo jaderná válka se opět vyslovuje o něco častěji

Petr Fiala, premiér české republiky, uspořádal v úterý 28. května v Kramářově vile pracovní večeři s účastníky české muniční iniciativy pro ukrajinskou armádu. Mělo se také jednat o protivzdušné obraně pro Ukrajinu a o evropské spolupráci ve vojenském průmyslu. Této večeře se zúčastnil také polský prezident Duda, dánská premiérka, lotyšská premiérka nebo nizozemský končící premiér Mark Rutte, který je jedním z možných kandidátů na funkci generálního tajemníka NATO. Zřejmě tedy schůzka některých největších (mimo USA a Velké Británie) podporovatelů vojenské pomoci Ukrajině. Opět lze s jistotou říci, že o míru pro Ukrajinu se zde nejednalo, případně se pouze konstatuje, že Rusko je třeba donutit k odchodu z Ukrajiny. Mimochodem postoje Polska jsou v této otázce zcela konzistentní a to v tom smyslu, že je třeba Rusko prakticky za každou cenu porazit. Jinými slovy při této recepci v Kramářově vile Petr Fiala hledal silnější podporu pro své protiruské tažení. Opět mi na mysl tane otázka, čím jsme si to my Češi zasloužili?

To vše za situace, kdy Putin vysílá signály, že by byl ochoten o míru jednat. Samozřejmě nevíme za jakých podmínek, ale když se jednat nezačne, tak se také nic nevyjedná. Zdá se, že pýcha některých lídrů tzv. západu je bezbřehá. Ale my „obyčejní“ lidé válku rozhodně nechceme. Pánové, brzděte a raději přemýšlejte!

MUDr. Marek Zeman, MBA, místopředseda strany PRO

kandidát č.4 na kandidátce strany PRO Jindřicha Rajchla do evropských voleb

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



