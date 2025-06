Zwyrtek Hamplová: Neumím si představit, že by něco takového udělal starosta obce

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, byť je nás tady poskrovnu, já se pokusím to vrátit trošku k faktům. Já jsem si s velkým zájmem poslechla pana ministra Stanjuru, protože už se danou věcí zabývám zhruba 3 týdny, projela jsem si Jeseníky, projela jsem si Moravskoslezský kraj, mluvila jsem s lidmi a přečetla jsem si úřední dokumenty vlády. A opravdu mi tam vyskočili některé vykřičníky. A já, protože nejsem členkou žádné strany, nedělám teď žádnou kampaň a podobné věci, tak jsem se toho ujala způsobem, který se domnívám za těch téměř 30 let, že umím, a to je veřejné právo, paragrafy, fakta, skutečnosti. Mám už tady odpovědi jak od Ministerstva financí, tak od Úřadu vlády. Požádala jsem podle 106 – ne jako senátorka, jako senátorka nám mají dávat informace až za 30 dnů, podle 106 15 dnů, takže jsem měla je dostat 10. a měla jsem je mít na toto zasedání. A podělím se s vámi o pár detailů z toho právního hlediska. Protože z tohoto hlediska se dál těmito věcmi hodlám zabývat. Požádala jsem o informace jak Úřad vlády, tak Ministerstvo financí. A v podstatě důvodem toho požádání o informace bylo, že vláda oznámila po záplavách v roce 2024 novelizaci státního rozpočtu, což je oficiální akt, čímž zvýšila jeho deficit o celkem 40 miliard korun. 30 miliard pro rok 2024 a dalších 10 miliard pro rok 2025. Proto mě dneska udivilo, že pan ministr financí mluví až o roku 2029 a podobně. Nevím, kde na to přišel. Zatím já jsem na to nenarazila. Hovořím o faktických písemných dokumentech. Já s ničím jiným pracovat neumím, to už je povolání advokáta. Navíc veřejného práva. Jako oficiální důvod tohoto navýšení deficitu uvedla nutnost rychle reagovat na škody způsobené zářijovými povodněmi. Tato změna proto prošla v legislativní nouzi, což je taky jasný právní akt. A měla podpořit obnovu postižených regionů. Jak už jsem zvyklá za ty roky – mimochodem, když se v roce 1999 zavedl zákon o přístupu k informacím, tak jsem jako první advokát vedla žalobu v režimu tohoto zákona u soudu, takže s tímto zákonem mám bohaté zkušenosti, takže jsem šla podle tohoto zákona. Požádala jsem velmi detailně o spoustu informací jak Úřad vlády, tak Ministerstvo financí. A jako advokát se často nejvíce jaksi pobavíte – teď to berte jako černý humor trošku – když požádáte dva subjekty o stejné informace. A oni vám na ně odpovídají. Takže požádala jsem oba o stejné informace, chtěla jsem všechny schvalovací akty vlády s těmito kroky spojené – myslím teď s tím deficitem státního rozpočtu, který byl nějak odůvodněn. Potom smlouvy, na jejichž základě vláda získala finanční prostředky – hovořím o těch 40 miliardách. Potom data navýšení rozpočtu z těchto právních titulů a výši tohoto navýšení, přehled čerpání částky 40 miliard ve vztahu k úhradě škod způsobených povodněmi, kolik celkem bylo z dané části na úhradu škod vyčerpáno a kolik nikoliv, potvrzení, že nevyčerpaná částka je nadále k dispozici v rozpočtu České republiky na úhrady škod. Jak tady padalo, stačí, že samosprávy připraví a vláda zaplatí. Na základě jaké informace uváděla vláda, že Česká republika získá 50 miliard korun od Evropské komise a proč se tak nakonec nestalo? To byla taková ta první, ten první šum. Potom data, ve kterých se od října 2024 doposud zúčastnil pan ministr Zbyněk Stanjura jednání rozpočtového výboru. Tyto informace jsem žádala zejména i proto, že mě také znepokojilo to, o čem tady hovořila paní kolegyně. Výroční zpráva Národní rozpočtové rady, tak mi vyplynulo, že ty pochybnosti jsou velmi oprávněné. A ačkoliv vláda navýšila deficit právě kvůli povodním, tak do dnešního dne skutečně použila na sanaci pouze 4 miliardy. Tento zarážející fakt potvrdil, jak jsem získala z dokumentů, i profesor Jan Pavel, člen rozpočtové rady.

Přesné určení, kam ty peníze skutečně směřovaly, zatím nikdo nezná. Informace neuvedla právě ani Národní rozpočtová rada, takže kdo neví, tak se zeptá. Takže jsem se kvalifikovaně zeptala a co je na tom zajímavé, jak tady padalo, že se nevědělo, že se mělo dříve informovat. Žádala jsem o ty informace 26. května a dostalo se mi přesně posledního dne odpovědí, že Úřad vlády ČR mě informoval, že ve své podstatě žádám až na bod 1, kdy mě potom zahrnul desítkami různých podkladů, které jsem ještě nestihla ani za ten den přečíst, tak že Úřad vlády nedisponuje informacemi, které požaduji v otázkách 2 – 9, to znamená, až na tu první nedisponuje žádnými informacemi, že se stará jenom o vládu, nestará se o členy vlády, tady o Ministerstvo financí. Chápu, byť je to mírně úsměvné s ohledem, o jaké jde téma. Potom část žádosti, které svěřují k poskytnutí neexistujících informací, resp. informací, kterými Úřad vlády v současné době nedisponuje a zároveň mu ze zákona nevyplývá povinnost těmito informacemi disponovat. Je možná fakticky pravdivé, svědčí to o přístupu vlády k tomuto tématu. Je to rozhodnutí o odmítnutí žádosti o ty informace a zahrnutý desítkami informací jiného druhu nebo tedy vzdáleně souvisejícímu atd. atd. Ráda si je všechny pročtu. Pokud jde o Ministerstvo financí, které od toho dne 26. 5. ještě mi ty informace neposkytlo, tak mi řeklo, že bod č. 8, které žádám, tak že má pouze Úřad vlády. Úřad vlády mi je odmítl, že je nemá, že neexistují, to bude ještě taková trošku jenom zábavná slovní polemika, a potom že si prodlužuje termín o to poskytnutí, takže tak těch 14 dnů, 15 dnů nestačilo na poskytnutí informací, zákonná doba 15 dnů zdůrazňuji, tak mi sdělili, bych vás směřovala pozornost k této větě, že Ministerstvo financí konstatuje, že vyřízení zbývající části vaší žádosti vyžaduje konzultaci mezi více složkami povinného subjektu, tj. mezi více složkami Ministerstva financí, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. S ohledem na to, že považuje Ministerstvo financí tu lhůtu 15 dnů za nedostačující, tak si to prodloužili do 20. června. Takže já ty informace oficiálně ještě nemám, proto jsem žasla, kolik informací tady tu hodinu padalo, čísla, data, co všechno Ministerstvo financí udělalo, když za 15 dnů nebylo schopno poskytnout mi 7 jednoduchých odpovědí na naprosto jednoznačné jednoduché otázky. Mám tu zkušenost, protože tady s tím oborem mám docela bohaté zkušenosti z hlediska veřejných subjektů, že když se informace nechtějí poskytnout nebo když se nechce informovat veřejnost, tak se buď mlčí, tvrdošíjně se mlčí anebo se mluví velmi mnoho. Dnes se tady mluví velmi mnoho na mou zkušenost ze Senátu a řekla bych na to takové pořekadlo, že odborník žasne, laik se diví. Takže se tady dnes jenom divím a neskutečně se divím, nevím, zda možná nemám veškeré informace, tak tady např. takové ty zmínky, tuším, to říkal i tady pan ministr, že chtěli zlehčit administrativu, takže žádné dopředu, všechny informace, zase tady slyším, že se žádalo o doplnění, tak že napřed si to všechno vyřiďte a my vám to potom uhradíme. Když to řeknu s mírnou nadsázkou, tak je to jaksi nabádání k porušování zákona, nechci říct přímo trestného činu, porušování povinností při správě cizího majetku. Nemohu uzavírat žádné smlouvy a slibovat nějaké úhrady čehokoliv, pokud na to nemám zajištěny finanční prostředky, to vám řekne každý starosta každé samosprávy. 25 let je samospráva můj profesní obor. Kdyby mi starosta zavolal a teď je mi opravdu jedno, z jaké je strany, volají mi starostové napříč teď stranami právě kvůli povodním, tak bych jim řekla: Proboha, nepodepisujte žádnou smlouvu o dílo, neobjednávejte žádnou firmu, aby vám tam něco dělali, pokud máte jenom ústně od kteréhokoliv ministerstva slíbeno, že možná se to uhradí. Je to neskutečné riziko, dokonce až trestně-právní pro toho starostu, resp. pro ty zastupitele, kteří by pro tu veřejnou zakázku zvedli ruku. Mně opravdu takovéto pohrdání tím právem a bagatelizování určitých kroků, udělala jsem si několik poznámek z vystoupení pana ministra financí, doplním žádost o informace, protože některé věci nechápu, protože podle mě nejsou vůbec možné. Takže, jak říkám, shrnula bych jednu věc, že za 15 dnů mi nebylo schopno Ministerstvo ani Úřad vlády poskytnout základní informace k tomuto problému. Teď tady padla strašná spousta informací, ale ne odpovědi na ty dvě základní otázky, na které jsem se ptala v té žádosti o informace. A fascinuje mě, že většinu těch informací mně řekne Úřad vlády, že vůbec nemá k dispozici nebo že je považuje za neexistující, to jsou pro mě formulace, nevím, kdo to tam vyřizuje, ale udělám doplňující informace. Na pana Foltýna jsem se také ptala tuším natřikrát, než jsem se dozvěděla, že vůbec na Úřadu vlády nepracuje, že je tam převelen. Takže chci říct, že tady ta žádost o informaci si myslím, že pokud získala vláda, navýšila tak obrovsky deficit státního rozpočtu pod jasnými takovými důvody pro tento rok, pro rok 2024, pro rok 2025, teď tady nemůže odůvodňovat tím, že se to bude čerpat až do roku 2029. Chci odpověď na jasná tvrzení, chci jasné odpovědi. Budu chtít z toho vyvodit odpovědnost, pokud tam najdu opravdu protiprávní jednání, uvádění v omyl. Neumím si představit, že by starosta nějaké malé obce nějaký takovýto výrok zneužil, navýšil si rozpočet a potom to bylo všechno jinak. Jdu touto cestou. Mě tam zajímá nějaká politika, mě tam zajímají ty paragrafy a zatím jsem je za 15 dnů, jak říkám, mám tady hlavičky, nedostalo odpovědi, a tady teď jsem slyšela takovou spoustu informací, které z mého pohledu teď prvotního vyhodnocení to snaží odvést pozornost jinam než se tvrdilo, když se navyšoval deficit státního rozpočtu. A co je na tom nejvíce znepokojující, že na to upozorňuje mezi řádky i téměř v některých částech výslovně opravdu ta Národní rozpočtová rada, že ty pochybnosti jsou tam opravdu velmi vážné, takže až se dostaneme k těm informacím, které zatím podle Úřadu vlády neexistují a Ministerstvo financí se musí poradit, než je poskytne, tak uvidíme, jak to potom bude vypadat. Z mého pohledu nedivím se, že potom v Moravskoslezském kraji i v Olomouckém kraji tam trošku převažují emoce. My právníci se jim jaksi bráníme, pokud se něco říká a říká se mi: Potom vám to uhradíme, nebudeme zvyšovat administrativu dopředu nějakou přípravou. Jak říkám, dokud nemá kraj, obec smlouvu, nemůže uzavřít smlouvu o dílo. Já bych apelovala na slova, která tady řekl pan kolega Vícha. Všichni by se měli sejít a říct, jak se to udělá, jak se vyinkasují pojišťovny, kolik na to je schopen dát stát a všechno se to smluvně dopředu pojistí. Protože to, jak to tady slyším, není vůbec právně možné. Takže uvidím, až dostanu informace, vyhodnotím, potom poskytnu kolegům své závěrečné resumé z pozice jednoznačně právního, jak se týká správa veřejného majetku.

To bude téma, které mě bude zajímat a které se domnívám, že by mělo zajímat i nás. Jak říkám, dnes žasnu a divím se, co tady padá všechno.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky