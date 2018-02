Proti křečkovi! Zlínští poslali petici za dostavbu dvojice dálnic do Senátu

Tento živočich se bez vlastního zapříčinění stal jedním z důvodů, proč stojí výstavba z pohledu odborníků pro Zlínský kraj klíčová, to jest dálnice D49.

Dálnice by měla řidiče navést od Kroměříže na Zlín, Vizovice, Horní Lideč a pokračovat pak přes hraniční přechod Střelná s napojením u Půchova na dálnici D1 na Slovensku.

Dálnice D49, která by Zlínsko propojila se slovenskou dálniční sítí, je podle odborníků připravena k výstavbě. Zahájení stavebních prací však blokují ekologičtí aktivisté.

Soudy na jejich žádost opakovaně vydávají předběžná opatření, která pak brání faktickému zahájení výstavby. Důvodem je ochrana živočišných druhů, které se v prostoru, kudy má komunikace vést, údajně nacházejí. Křeček polní je jedním z nich.

Druhá dálnice D55 má vest z Otrokovic kolem Uherského Hradiště, směrem na Moravský Písek, Strážníci, Hodonín s napojením na dálnici D2 u Břeclavi. Zde se zase vyskytují ptáci, a to lelek lesní a skřivan lesní.

Mobilizace kvůli dálnici....

Upozornit na nesouhlas s ekologickými aktivisty měla podpisová akce, kterou o víkendu mezi 10. a 11. únorem uspořádalo ve dvojici obchodních center ve Zlíně Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Akce proběhla v obchodním centru Čepkov a Centro Zlín. Jak předem informoval magazín Metropol, na petičních arších do desetitisícového počtu požadovaného zákonem chybělo před víkendem ještě cca 700 podpisů.

„Cílem akce je zmobilizovat obyvatelstvo k tomu, aby vyjádřilo svůj názor této dopravní prioritě,“ sdělil ParlamentnímListům.cz předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.

Podle Lukáše se ekologickým aktivistům podařilo velmi úspěšně výstavbu zablokovat. „Aktivisté se domáhají u soudů zvrátit pravomocná správní rozhodnutí a žádají o vydání předběžných opatření, kterými pak stavbu pozastaví,“ uvedl. „Soudy již vydaly předběžná opatření jak v případě dálnice D49 u Zlína, tak i v případě úseku dálnice D1 u Přerova, a tím pádem se tyto projekty nedají povolit, ani stavět,“ doplnil.

Autoři petice shromáždili již přes deset tisíc podpisů k tomu, aby se dokument mohl dostal do Parlamentu. "Našim cílem je hlasitě vyjádřit veřejný zájem, aby Parlament konal a upravil stávající pravidla, aby ekologičtí aktivisté nemohli donekonečna využívat děravé zákony k obstrukcím. Petiční apel směřující k zákonodárcům by podle něj měl pomoci tomu, aby byly učiněny legislativní kroky, které by znemožnily pokračovat v této zavedené praxi stran aktivistických skupin. Stát musí mít dostatek nástrojů k tomu, aby si své strategické zájmy ochránil a hlavně prosadil."

Sesbírat potřebné hlasy se během víkendu autorům petice podařilo. „Nasbírali jsme dalších 1100 podpisů. Celkem jich teď máme 10 500 a k tomu ještě tři tisíce elektronických, které se ale v dnešní době bohužel nezapočítávají,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Libor Lukáš. Lukáš se akce osobně účastnil a nasátou atmosféru mezi lidmi si pochvaloval. „Bylo vidět, že lidé, jak zaslechli slovo “křeček polní”, tak zpozorněli a jednoznačně dali najevo, že dávají přednost výstavbě dopravní infrastruktury. Prostě tato mediální zkratka mezi lidmi už funguje,“ doplnil.

Podle Lukáše teď bude trvat zhruba měsíc, než se dokument administrativně zúřaduje a v souladu s právem petičním poputuje následně do parlamentu k projednání poslanci a senátory.

Cílem této občanské iniciativy je zrychlení povolovacích řízení u staveb, které jsou z hlediska svého významu pro Českou republiku klíčové.

Autor fotografií: Radek Salaguarda

autor: bod