Šest fotek pražských dopravních tepen z pondělí… a Evropa zmlka

Zákaz přechodu z okresu do okresu zabral spolehlivě. Na řadě fotografií je patrných jen několik vozidel.

„Nezažila jsem to,“ svěřila se redakci obyvatelka pražských Dvorců. Jde o místo v Praze 4, kudy denně proudí tisíce aut směrem na Modřany nebo Barrandovský most. Opačným směrem pak do centra po nábřeží. „Že tady bude víc lidí běhat než jezdit autem, to si nevybavím ani z loňska, protože to byla pořád jedna dodávka za druhou,“ upozornila.

Obdobně se vyjádřil i holešovický rodák Michal Unger. „V Holešovicích je od rána klid, hlásím,“ napsal do redakce náš častý korespondent.

Zmíněné snímky jsme poslali na Slovensko, do Bratislavy. Někteří z našich tamních čtenářů a přispěvatelů jen tiše záviděli. „Tady je provoz hustý, ačkoli by neměl. Ale že to u vás bude až tak špatné, jsme nečekali,“ glosovali v reakci na přiložené fotografie dopravy z české metropole. „To byste měli poslat do Evropy, aby ztichla, že se v Česku nic nedodržuje,“ uzavřeli.

„Teď to budou tři týdny pekla. Samozřejmě, myslím na vás, hlavně na ty, kteří máte děti, a ještě máte home office. Ten home office je důležitý. Pokud můžete, nechoďte do práce. Někteří máte děti na distanční výuce už rok, je to extrémně náročné, ta psychika je strašná. Učíte děti jazyky, věnujete se jim, to je dobré. Menším čtete pohádky, pracujete z domova. Myslím na vás všechny, kteří se staráte o staré rodiče nebo o prarodiče. Starejte se, ochraňte jejich zdraví, jejich život. Bude to náročné pro všechny,“ sdělil v neděli premiér Babiš na svých sociálních sítích.

Radlická, V Holešovičkách, 5. května, Bělocerkevská a další vytížené ulice v pondělí zely prázdnotou (zdroj: TSK Praha)

