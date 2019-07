Hovno u cesty! Karel Gott pomstěn. ,,Pornoherec” Janda odsouzen i od ODS, silná slova

„Úspěch v jedné pracovní oblasti vůbec neznamená, že se jinak nebudete chovat jako poblázněně nebezpečně. Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a ‚Parlamentní‘ listy dohromady. Je to smutný konec,“ napsal před pár dny na svůj Facebook lobbista, který pracuje pro think-tank Evropské hodnoty, Jakub Janda.

Podle některých zřejmě narážel na dřívější Gottova slova o iluminátech nebo mysticko-okultních organizacích.

Pro ParlamentníListy.cz vyjádření Jakuba Jandy okomentovala celá řada zajímavých osobností. A rozhodně ho nešetřily. Karlu Gottovi pak poslaly k narozeninám přání plné srdečných slov.

Z Jandy je mi zle…

Petr Dopita. „Karlu Gottovi bych chtěl hlavně poděkovat za to, že mě jeho písničky od mládí provázejí. Já jsem jen o osm let mladší než on, takže jsem s nimi vyrůstal. A nyní hraji a zpívám v Čase růží, což je muzikál postavený na jeho písních," říká s úsměvem Petr Dopita a dodává. „A co bych mu přál? Přál bych mu, aby udělal ještě alespoň pár takových krásných písní, i když v tom věku je to samozřejmě mnohem namáhavější než dřív. To sám vím. A samozřejmě mu přeji hlavně pevné zdraví a ať je tady s námi ještě dlouhá léta," říká bývalý Dracula a na adresu Jakuba Jandy dodává. „Z Jandy je mi zle, jen se na něj podívám. To je prostě individuum, jehož názory mě míjejí mílovými kroky. Jen když vidí na ty jeho ‚Evropské hodnoty'… Jestli takto mají vypadat evropské hodnoty, tak potěš nás pánbůh. Cokoliv ten Janda plácne, z toho je mi na zvracení. On s jeho pornominulostí bude nějak hodnotit Karla Gotta?" nechápe Petr Dopita.

Vyjádření Jandy? Něco tak hnusného…

„Když čtu vyjádření pana Jandy, tak mi přijde, že jsou úplně mimo mísu. K tomuto, co říkáte, bych se snad ani nechtěl vyjadřovat. Protože to je něco tak hnusného, odporného!“ říká rozčíleně herec Jan Kuželka a dodává. „Karla znám hodně dlouho, to je tak poctivý člověk, který by nebyl schopný žádného podrazu, natož nějaké konspirace třeba s Rusama nebo s čím tady pořád vyhrožují. Já tedy nevím, kam na to pan Janda chodí, ale myslím si, že ten škodí těmi svými vyjádřeními víc než všichni ostatní dohromady!“

A co by Jan Kuželka popřál Karlu Gottovi? „Hlavně hodně pevné zdraví, protože to potřebuje každý. Také hodně štěstí a ať je obklopený jen těmi nejlepší lidmi. Aby ještě dlouho a dlouho mohl zpívat krásné písničky, které zpívá."

Jakub Janda? A kdo to je???

„A jaký Janda? Petr Janda, nebo Dalibor??? Jo, Jakub Janda? A kdo to je?“ptá se Ivan Vyskočil a dodává. „Petr Janda nebo Dalibor Janda, to jsou lidi, kteří něčeho dosáhli, ti jsou známí, ale nějaké, s prominutím, hovno u cesty kritizuje Gotta? No ježíšmarjá…,“ nestačí žasnout Ivan Vyskočil.

„Víte, herecká popularita končí hraniční závorou, ale Gottova popularita jde ještě daleko dál,“ dodává herec a Karlu Gottovi přeje především: „Aby byl šťastný!“

Gott? Legenda! A Janda?...

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i hudebník Petr Štěpánek. „Politici přicházejí a odcházejí, Karel Gott je tu pořád. Karel je legenda, absolutní legenda, legenda mimo veškeré kategorie. Profesionál každým coulem. Chovám k němu absolutní úctu,“ vysvětluje a přidává dávný vtip. „Však se kdysi vyprávěla anekdota: ‚Jaké bude mít prezident Husák heslo v encyklopedickém slovníku? Stručné. Nevýznamný politik z éry Karla Gotta.‘ Podobně by se dalo pokračovat a jen měnit jména,“ říká Petr Štěpánek a vzpomíná. „Mám s Karlem Gottem pár osobních zážitků, několikrát se totiž schylovalo k naší autorské spolupráci. Ale vždycky do toho něco vlezlo a ze spolupráce sešlo. Jednou už jsme dokonce u něho doma na Bertramce u stařičkého piána zkoušeli. Kupříkladu tahle písnička byla původně pro něj. To ještě měla jiný text. Nakonec jsem k ní napsal vánoční slova a nazpíval ji s Unisonem sám. Škoda!“

V souvislosti s vyjádřením Jakuba Jandy ohledně Karla Gotta pak velmi rázně říká: „Jakub Janda? Panebože, zač nás trestáš, když jsi do takového hovna vrazil duši. Za víc slov to nestojí.“

Věšák na košili, něco jako Minář…

Na adresu Jakuba Jandy a jeho slov vůči Karlu Gottovi poskytl vyjádření i spisovatel Bruno Solařík. „Eurosoudruh Janda je typický věšák na košili, něco jako profláknutější verze modelu Minář. Když od takového věšáku zazní lidská řeč, stačí se podívat na něj – tam, kde uhýbají očima patřiční loutkoherci. Ti ovšem z velmocenské dálky zjevně nechápou tři skutečnosti, které jsou v domácím měřítku každému jasné. Za prvé, že Gottovi může být politika ukradená, takže ho do ní nezatáhnou, ani kdyby mu slíbili cimbál. Za druhé, že si bude dál říkat, co bude chtít, protože moucha orla nevyděsí. A za třetí, že je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých z nebe,“ říká spisovatel a dodává. „Vcelku se dá říct, že marnými snahami ušpinit Gottovi rukáv udělali loutkoherci všech těch ‚věšáků na košile‘ daleko víc práce pro diskreditaci atlantismu-sorosismu v našich zemích než pět dálnic ucpaných americkými konvoji a deset Václavů Moravců k obědu.“ A ani Bruno Solařík na závěr nezapomněl na přání pro „božského“. „Karlu Gottovi do budoucích plodných let přeju i nadále ve zdravém těle božský klid.“

Bezvadné lidi pro Gotta a mokrý hadr pro Jandu

Velmi rázný vzkaz poslal Jakubu Jandovi bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek. „Jakub Janda by si měl namočit hadr do studené vody a přiložit na čelo. Kdyby to nepomohlo, tak by měl vytočit 155 a přivolat si specializovanou lékařskou péči,“ říká. „Karlu Gottovi přeji hodně zdraví, sílu, optimismus, kolem sebe bezvadné lidi a nějaký obří koncert před vyprodaným Bolšom Těátrem v Moskvě, na který by mohl věnovat vstupenku panu Jandovi,“ dodává vtipně nynější koordinátor hnutí Trikolóra v jižních Čechách Jiří Mánek.

Karlu Gottovi nesahá ani pod „kotníky“…

„K životnímu jubileu Karla Gotta lze jen popřát pevné zdraví. To ostatní od života už tento velikán vše dostal a zúročil především pro nás všechny. Za to mu právem patří úcta, respekt, obdiv i poděkování nás všech. Mám za to, že on je tím opravdovým ‚Národním umělcem‘, přestože se tento titul už jaksi nenosí. On byl a je dokonalým božským umělcem. Mistře, nechť vám Bůh žehná!“ pronesl srdečná slova na adresu mistra hudební producent Aleš Trdla. A i on se pak vyjádřil k tomu, co na svůj Facebook na adresu mistra napsal Jakub Janda. „Co se týče vyjádření pana Jandy, je to tak nevkusné, nevhodné nejen tohoto umělce, avšak i běžného staršího člověka, že to nestojí ani za větší prostor k vyjádření. Člověka, jenž Karlu Gottovi nesahá ani pod ty pomyslné kotníky, nemá význam brát vůbec vážně, natož s ním polemizovat,“ míní hudební producent.

Vyjadřovat se ke vzkazu bývalého pornoherce české poplegendě?

Vyjádření poskytl i hudebník, doktor práv a senátor Ladislav Faktor. „Nějak se mi poslední dobou zdá, že se už všichni zbláznili. Opravdu je nutné vyjadřovat se k tomu, co vzkazuje bývalý pornoherec české poplegendě?“ podivuje se a dodává. „Ale dobrá, vezměme to popořádku. Pan Jakub Janda, který se v současnosti zabývá takzvaným think-tankem Evropské hodnoty a který se asi nejvíc proslavil, když natočil vlastní pornografické video, pro mě není osoba, kterou bych chtěl příliš komentovat. Nejsem si jistý, že je to právě on, kdo by měl kohokoli poučovat o hodnotách, natož pak evropských,“ vysvětluje senátor a pokračuje. „Karel Gott je jistě legenda, vzpomínám si, jak mě nadchl film Kdyby tisíc klarinetů, který určitě patří k tomu nejlepšímu, co kdy u nás vzniklo v oblasti hudebních filmů. Jeho další kariéru jsem moc nesledoval, žil jsem jinou hudbou, než která byla oficiálně propagována komunistickým režimem.

Přiznám se, že jsem nezachytil Gottovy konspirační teorie a ani se jimi nebudu zabývat. Lidem už dlouho chybí duchovní ukotvení, proto je snadné ovlivnit je, aby uvěřili každé kravině. Uvědomme si, prosím, že názory slavného člověka nejsou automaticky silnější ani pravdivější. Mají samozřejmě větší dopad, ale to by si měli uvědomit hlavně ti, kteří je zveřejňují. U Karla Gotta mi mnohem více vadí, že vystupuje například s Alexandrovci, ale to je jiná kapitola,“ říká Ladislav Faktor. A ani on nezapomíná na gratulaci k mistrovým osmdesátinám. „K narozeninám mu přeji zejména pevné zdraví.“

Karlovi pevné zdraví! A k panu Jandovi…?

„Karlovi samozřejmě přeji hlavně pevné zdraví fyzické i mentální… Svou poklonu jsem mu vyjádřil fotografií s textem na svém profilu Facebooku… A k panu Jakubu Jandovi se mi nechce nikterak vyjadřovat, protože jeho slova popisují jeho, nikoli jiného…,“ vyjádřil se stručně také známý moderátor, skladatel a spisovatel Slávek Boura.

autor: David Hora