Souček odepsán. „Ale pak nesmí v ČT nastat toto.“ Diváky by mělo zajímat

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 2% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2070 lidí

Výzvy k rezignaci, mediální přetahovaná, obvinění z vydírání, kritika za pořad sponzorovaný jednou ze společností Babišova Agrofertu i kritika za nevyvážené zpravodajství a údajné nadržování vládní koalici. Jan Souček toho na svých bedrech nese hodně a nakládají mu obě skupiny, jak zastánci Fialovy vlády a její nominanti v Radě ČT, tak odpůrci a nominanti dnešní opozice.

Součkova budoucnost ve vedení veřejnoprávní televize se bude řešit od úterního dopoledne, kdy v 10 hodin začíná pravidelné měsíční zasedání Rady ČT. Jednání je z hlediska bodů programu naplánováno vcelku stručně, přestože bude nejspíš trvat dlouhé hodiny.

Po zahájení a volbě ověřovatelů zápisů se jako třetí bod bude diskutovat „aktuální vývoj v České televizi“ a čtvrtý bod přímo zní „návrh na odvolání Jana Součka z funkce generálního ředitele České televize“.

„Součkovo odvolání je téměř jisté. Panuje na tom shoda a nevím, co by se muselo stát, aby se situace změnila. Ne všichni radní se sice Součka chtějí přímo zbavit, ale většina ano,“ popisuje důvěryhodný zdroj redakce, důkladně obeznámený s aktuálním vývojem v ČT.

Neznámou zůstává, kdo by měl Součka v případě úterního odvolání v křesle šéfa ČT nahradit. Podle našich informací na tom zatím žádná shoda nepanuje a veřejným prostorem už koluje řada spekulací. Jistá je jedna věc. Volba nového generálního ředitele bude daleko složitější než jeho případné odvolání.

Zdroje serveru ParlamentníListy.cz zevnitř České televize uvádějí dva možné scénáře. Buď se najde shoda na kompromisním kandidátovi, který nebude patřit k žádnému vyhraněnému táboru, bude nekonfliktní a hlavně nebude kontroverzní. Takový člověk, který logicky nemůže vzejít ze starých a kritizovaných struktur na Kavčích horách, by mohl teoreticky uspět a hlavně se v křesle udržet. Druhá možnost je horší a znamená, že si většina radních, kteří byli zvoleni současnými stranami vládní koalice, na sílu prosadí svého člověka, nějakého zastánce tvrdé linie. V tom případě by po volbách přišly nové konflikty a část dnešní opozice by prosazovala jeho výměnu. Tedy i pro současnou vládní garnituru by výhodnější bylo najít kompromisního kandidáta.

Fotogalerie: - Mimořádná rada ČT

Navzdory tomu, že v kuloárech a mezi novináři již kolují různé spekulace o konkrétních jménech nového šéfa ČT, na takové dohady je příliš brzy. Podle našich zjištění jsou diskuse o tom, kdo Součka ve vedení nahradí, pouhými teoriemi, kterými se dosud radní nezabývají.

„Nejdřív musí dojít k odvolání Součka, pak můžeme řešit, kým ho nahradit. Ano, je tu velká vůle velké části rady ho (Jana Součka, pozn. red.) odvolat, ale musíme pro to získat dvanáct hlasů. Aktuálně je nás sedmnáct a jeden se do zítřka nezvládne vrátit ze zahraničí. Budeme muset najít dvanáct hlasů ze šestnácti. Volba je tajná, hlasuje se za plentou a může se stát cokoli. Vím nicméně pouze o dvou kolezích, kteří chtějí ředitele aktivně ve funkci udržet. Doufám, že se generálního ředitele odvolat povede, ale jak říkám, víc nemá smysl o tom spekulovat,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz jeden z členů Rady ČT, který chce hlasovat pro odvolání Jana Součka.