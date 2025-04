Matka studenta zavražděného Kozákem zničila Wollnerův článek o Lence Šimůnkové

Ministr vnitra Vít Rakušan komentoval tragickou smrt Lenky Šimůnkové způsobem, který několik jejích známých nadzvedl ze židle. Podle Rakušana je Šimůnková další obětí vraha z filozofické fakulty a když s ní mluvil v půli února, viděl, že byla zjevně ve špatném psychickém rozpoložení.

„Paní Šimůnková kladla smrt své dcery Elišky za vinu také mně a policii. Tohle nespravedlivé nařčení pro mě bylo a je bolestné, ale chápal jsem ho jako projev zoufalství matky, která přišla o dítě. Že to nařčení není oprávněné, potvrdila i následná šetření, od vnitřní inspekce policie přes GIBS až po sněmovní vyšetřovací komisi,“ tvrdí ministr, podle něhož žádné pochybnosti nad celým konáním policie nejsou.

Snaha hledat viníka tragédie jinde, než v samotném vrahovi, je prý falešná. „Paní Šimůnkové to samozřejmě nezazlívám, tu k tomu vedlo trauma z nepředstavitelné ztráty, pro to mám pochopení,“ napsal Rakušan.

Ministr Rakušan mluvil o tom, že se s Lenkou Šimůnkovou osobně setkal v únoru. O jaké setkání se jednalo? Máme podrobnosti. Hlavně prý všechno bylo trochu jinak, než jak ministr prezentoval.

ParlamentníListy.cz hovořily se známým Lenky Šimůnkové, jehož identitu redakce zná a rovněž ví, že byl dlouhodobě s tragicky zemřelou v kontaktu. Podle jeho slov se Lenka Šimůnková snažila opakovaně s ministrem vnitra mluvit, ten se jí ale vyhýbal.

„Chtěla s ním normálně mluvit, dlouhodobě o to usilovala, ale žádné reakce na její žádosti nepřicházely. Rozhodla se proto nakonec vyrazit na veřejnou akci, kde Rakušan bude. Jednalo se o tu jejich podpisovku (předvolební akce STAN), konalo se to letos 14. února v Kolíně někde na náměstí. Tam si ho chytla mezi lidmi. Nebylo to rozhodně tak, že by s ní on sám chtěl aktivně mluvit. Nedala se odbýt a dostala se k němu, takhle to mělo proběhnout. Hned potom mi psala,“ popisuje zdroj.

Ten poskytl redakci serveru ParlamentníListy.cz kopii zpráv, které si tehdy s Lenkou Šimůnkovou vyměnil.

Na otázku svého známého, co jí ministr Rakušan k policejnímu zásahu na filozofické fakultě řekl, odpověděla Lenka Šimůnková následující: „Vše bylo cajk, nelže a nikdy nelhal, viník je jen jeden… To, co má již naučené. A že mi vlastně rozumí a podobné kecy. Že je otec tří dětí a bla bla bla,“ psala matka zavražděné studentky Elišky.

„Řekla jsem mu, že jsem a budu jeho svědomí. Že budu jeho stínem, že pojedu na každou jeho akci a budu ho konfrontovat. Víš jak, je mu těžce u prdele. Byl nad věcí,“ napsala svému známému po krátkém rozhovoru s ministrem vnitra Lenka Šimůnková a už jen dodala, že na „podpisovce“ bylo kolem 12–15 lidí.

ParlamentníListy.cz se pokoušely zeptat ministra vnitra Víta Rakušana, zda si zpětně nemyslí, že měl s matkou zavražděné Elišky otevřeně mluvit, pozvat ji na schůzku a vše si vyslechnout, aby ho nemusela nahánět po náměstích. Zajímalo nás, zda si zpětně nemyslí, že mohl s Lenkou Šimůnkovou volit jiný styl komunikace a například ji pozvat na setkání a vše trpělivě vysvětlit. Na dotazy ministr vnitra dosud nereagoval.

Bývalý redaktor České televize Marek Wollner mezitím vydal článek, ve kterém cituje matku Lenky Šimůnkové (babičku na fakultě zavražděné Elišky), která s činností své dcery ve věci důsledného vyšetřování nesouhlasila. Wollner snáší podezření, že Šimůnkovou zmanipuloval bývalý policista Pavel Štěpán a využíval ji ke svým cílům.

S takovými závěry však nesouhlasí matka další oběti z filozofické fakulty Bohuslava Juráková, která během útoku Davida Kozáka na univerzitě přišla o syna Adama. „Ten článek pana Wollnera dělá z Lenky (Šimůnkové, pozn. red.) nesvéprávnou osobu, která se nechala někým zmanipulovat. Přesně tak se mi to zdá. Je to snaha znevěrohodnit ji i její úsilí. Pana Štěpána jsem asi třikrát potkala, když doprovázel Lenku. Nepřísluší mi hodnotit jeho údajnou minulost, ale rozhodně to nevypadalo, že by na Lenku tlačil. Měla jsem pocit, že je šťastná za jeho pomoc. Ve svém bytě v Čelákovicích už nemohla být, všechno tam na ni padalo, a potřebovala nějaké zázemí. Měla jsem pocit z toho, že Lenka byla šťastná, že se mohla o někoho opřít. A konečně našla přítele, s kterým sdílela svoje starosti. Kdyby jí rodina poskytla takové zázemí a oporu tak, jak mluví Lenčina matka, tak by se určitě neodstěhovala na Moravu, když v Čelákovicích má Elinka hrobeček. Je také zarážející, že neřekla své rodině ani místo, kde bydlí,“ říká Juráková pro ParlamentníListy.cz.

„Domnívám se, že státní složky se snaží celou situaci zamést pod koberec, viníkem je celý nefunkční systém, který operačně a takticky nezvládl a podcenil situaci. I my jsme čekali, že z takové tragédie někdo vyvodí osobní zodpovědnost, ale nestalo se tak. Někteří vrcholní činitelé pražské policie mlžili, zamlčovali, lhali, a to Lence Šimůnkové i ostatním lidem vadilo a dosud vadí,“ uvádí matka Adama Juráka, který se stejně jako Eliška a dvanáct dalších stal obětí vraha Kozáka.

Ve Wollnerově článku hovoří matka Lenky Šimůnkové, babička zavražděné Elišky z filozofické fakulty. Bohuslava Juráková ale vzpomíná, že od samotné Lenky Šimůnkové věděla, že její rodina byla od počátku proti jejímu veřejnému působení ve vztahu k vyšetření všech nejasností. „Lenčinu rodinu vůbec neznám, ale vím od ní, že byli proti tomu, co ona dělala. Přitom to byla právě její zásluha, že se některé okolnosti dostaly na veřejnost. Bez ní by spoustu věcí ani nevyšlo najevo, za tím si stojím. Doporučuji článek pana Koláře z Mladé fronty s názvem ‚Moje snaha byla marná‘. Všechno, co tam o Lence stojí, je pravda. Taková byla. Měla jsem Lenku moc ráda, kopala za nás za všechny,“ říká Juráková.

Uvedla, že k sebevraždě Lenky Šimůnkové nemá žádné bližší informace. „Podle mě to udělala kvůli tomu, že jí nebylo vyhověno a viděla marnou snahu. I z výsledku vyšetřovací komise. Nakonec jí zrušili i ten billboard, což asi byla poslední kapka. Byla hrozně naštvaná,“ řekla matka zavražděného studenta Adama pro ParlamentníListy.cz.

„Pan Rakušan má velký podíl na tom, že se zamezilo vyšetřování těch selhání, a je mu proti srsti, když se to medializuje. Dvakrát jsme mu doručili otázky, které nám nikdy nezodpověděl. Svým způsobem nám dává najevo, že nám to děti nevrátí, tak co ještě chceme. Přitom, kdyby se předem podniklo všechno a pořádně, nemuselo k tragédii vůbec dojít. Sama jsem se ho snažila před časem konfrontovat na veřejné akci. On všechno odkýve, mluví o tom, jak s vámi soucítí. Odpovědi na všechny podstatné otázky ale nikdy nedal,“ dodává Bohuslava Juráková.