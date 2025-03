720 tisíc z dotace do vlastní kapsy. Bohatý manažer Autoklubu prý pravidla neporušil

ParlamentníListy.cz nedávno přinesly podrobnosti k povinnosti vrátit 11 milionů korun z dotace, kterou státní Národní sportovní agentura adresovala Autoklubu ČR vedeného prezidentem Janem Šťovíčkem. Organizace se dosud k vrácení vysoké částky nemá, což redakci potvrdila Národní sportovní agentura.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5272 lidí

Na povrch vyplouvají další informace, které s dotací nepřímo souvisí. Prezident Autoklubu Šťovíček, který se před lety rozvedl, vede se svou bývalou manželkou soudní spory o jejich dvě devítileté děti. „I tento spor, kde nejde o vrácení milionových dotací ze státního rozpočtu, ale o doplacení výživného na péči o děti, svědčí nejen o ostrých a bezskrupulózních loktech pana Šťovíčka v pracovních záležitostech, ale také o jeho kvalitách coby otce,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj, který Jana Šťovíčka osobně zná.

Jak vše souvisí? Šéf Autoklubu, který od státu ročně inkasuje desítky milionů korun, nechal si ze státní dotace vyplatit osobní odměnu ve výši téměř tři čtvrtě milionu korun, jezdí v luxusním americkém SUV a podle zjištění redakce využívá i služeb osobního řidiče.

Na druhou stranu však údajně dlouhodobě dluží své bývalé manželce na výživném za děti, které by rád získal do vlastní péče. Děti k němu však podle zjištění ParlamentníchListů.cz nechtějí, přestože je občas bere i na velmi luxusní dovolené, a raději by zůstaly s matkou, která na tom není finančně nejlépe a nemůže si z vlastních prostředků dovolit ani zaplacení kurzu angličtiny pro jejich společného syna.

„Otec děti vystavuje neustále stresu různými konzultacemi u psychologů, které si sám platí a kteří mu půjdou zákonitě takzvaně na ruku, svojí bývalou manželku vláčí po soudech jen proto, že není v současné chvíli s to donutit dospívajícího syna k tomu, aby šel k otci, k tomu ať si udělá každý svůj obrázek,“ podotýká výše uvedený zdroj PL.

Po článku, který ParlamentníListy.cz vydaly před několika týdny, se naší redakci ozvaly další zdroje, které dodaly vedle jiného i snímky automobilu, který Jan Šťovíček užívá. Jedná se o Cadillac Escalade Premium Luxury, jehož cena se pohybuje okolo 3 milionů korun.

Na tom by jistě nebylo nic špatného. Jenže podle našich zjištění se Šťovíček před soudem tváří, že jeho měsíční příjem (kvůli výpočtu výživného na jeho vlastní děti) je cca 100 tisíc korun, což podle informací, které uvádějí naše zdroje přímo v Autoklubu, není reálná suma.

Nemluvě o zjištěních, která ParlamentníListy.cz uvedly v předchozích článcích, prezident Autoklubu ČR s oblibou při cestách do zahraničí využívá soukromé tryskáče a koncem loňském roku byl na luxusní dovolené v Dubaji v resortu, kde velký apartmán stojí až 85 tisíc korun za jedinou noc.

V rámci takového života může působit poněkud zvláštně, když si ze státní dotace, kterou Autoklub získal na podporu motosportu, vyplatí do vlastní kapsy 720 tisíc korun, přesně tak, jak konstatovala kontrolní zpráva Národní sportovní agentury a na což upozornil již skoro před měsícem i deník Mladá fronta Dnes.

Fotogalerie: - Sněmovna a interpelace

„Za tuhle částku například několik desítek talentovaných dětí mohlo odjet na motoristické závody, ale místo toho skončily v kapse jediného člověka. Nemluvě o tom, že nepřiznal příjem tři čtvrtě milionu u soudu, čímž fakticky ‚okradl‘ i svoje vlastní děti s ohledem na to, že jeho exmanželka není ve finančně uspokojivé situaci,“ dodal náš zdroj.

Zajímavé je, že státní kontrola, která na základě šetření dospěla k závěru, že skoro 11 milionů z dotace bylo Autoklubem využito neoprávněně, konstatovala, že oněch skoro tři čtvrtě milionu vyplacených z kapes daňových poplatníků Janu Šťovíčkovi, bylo zcela v pořádku.

ParlamentníListy.cz se ptaly Národní sportovní agentury, která dotaci Autoklubu zprostředkovala a následně vedla i šetření, zda je takové jednání v pořádku. Prý jde o běžnou praxi, že si manažeři organizací, které od státu dostanou dotace, takové peníze vyplácejí.

„Ano, uvedená částka ve výši 720 000 Kč je dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace maximální možná,“ reagovala mluvčí Národní sportovní agentury Alena Panovská na otázku redakce, proč je taková výplata dotačních peněz v pořádku s pravidly. Je to prý obecná praxe, „Jedná se o způsobilý náklad,“ dále řekla mluvčí NSA.

Potvrdila ovšem, že Autoklub ČR dosud státu nevrátil necelých 11 milionů korun z dotace na konání automobilového závodu, které byly použity v rozporu s dotačními pravidly. „Autoklub České republiky nereagoval ve stanovené lhůtě na Výzvu k vrácení části dotace ve výši 10 840 995 Kč, pročež NSA věc dále postoupila orgánům finanční správy,“ dodala mluvčí Panovská pro ParlamentníListy.cz.

Podle ekonomky Markéty Šichtařové je jednoznačně špatně, když stát umožňuje dotovaným subjektům, aby prostředky daňových poplatníků využívaly i k takto vysokým osobním odměnám, a nelíbí se jí ani takto vysoké dotace obecně.

„Jsem celkově odpůrcem dotací právě z těchto důvodů. Kdyby nějaké rallye bylo v Praze natolik žádané lidmi, zaplatí se to na vstupenkách, marketingu a jiném doprovodném prodeji. Tohle je jednoznačně vyhazování peněz daňových poplatníků. Je to transfer peněz z daní k soukromému sektoru a někomu, kdo si o takovou dotaci umí říct. Je to nemorální. Dnes se už bohužel stalo běžné žít z dotací. Problém je jednoznačně na straně státu, že takové dotace umožňuje. Na dotacích ze státního rozpočtu by se podle mého názoru dalo ročně ušetřit ke sto miliardám korun,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

Psali jsme: Dotace z ambasády USA na nás nemají vliv, tvrdí novinář. 200 tisíc dolarů pro HlídacíPes.org Více než miliardová podpora státu pomohla k regeneraci 122 brownfieldů, NKÚ přesto odhalil řadu nedostatků 763 milionů korun. Tolik škrtli v Americe pro pražskou neziskovku, která měla hodně široký záběr Letenky, pikantní zákulisí i vlivný advokát. Kolem šéfa Autoklubu to vře. Zdroje promluvily