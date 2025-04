Informovala Bradáčovou. Markéta Dobiášová o náznacích zastrašování kolem své osoby

Povolené šrouby u auta, zapálená hřbitovní svíčka, muži s vyholenými hlavami v mercedesu. Kolem investigativní reportérky Markéty Dobiášové se v poslední době dějí podivné věci. Informace zveřejnila na svých sociálních sítích a pro ParlamentníListy.cz nyní doplňuje další podrobnosti.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 70% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 4216 lidí

„Rozplétáme závažné věci a dějí se kolem nás závažné a podivné věci, což příjemné není. Zveřejnila jsem to z důvodu, aby se vědělo, že se to děje. Moje auto se při jízdě začalo nepřirozeně klepat a po odvezení do autoservisu mi zavolal automechanik s tím, zda se v autě předtím někdo hrabal. O ničem takovém jsem nevěděla. Byl tam povolený šroub a nějaké vypadlé uložení. Někdo se evidentně dostal pod kapotu,“ uvádí Markéta Dobiášová pro ParlamentníListy.cz.

Podle jejích slov se jednalo o poškození, které nemohlo nastat samo běžným používáním vozu. „Automechanik jasně řekl, že to musel někdo aktivně povolit, protože samo by se to nestalo. Samo se to nemohlo stát. Kdyby šlo o nějaké poškození, auto by se klepalo nějakou dobu a třeba by se to zhoršovalo, kdyby se ty šrouby postupně uvolňovaly. Logicky se člověk musí ptát. Nemohu ale nic dokázat kamerovým záznamem, takže to fakticky nic nedokazuje, ale vzbuzuje to otázky. Je zvláštní, že se to stalo v době, kdy jsem se chystala zveřejnit informace o skupině Semantic Visions a o byznys partě, která je na to navázaná,“ popisuje.

„Kolega zase našel před svým autem zapálenou pohřební svíčku. Dobře, opět to nic nedokazuje, ale jistě to není normální. Impulsem mého příspěvku na sociálních sítích byla další podivnost. Doneslo se mi, že v sousední vesnici se na mě vyptávali dva muži ve věku 40-45 let s vyholenými hlavami, kteří přijeli v bílém mercedesu. Bydlím s dětmi a z tohoto už mi bylo trošku zle, to rozhodně příjemné není,“ sděluje dále naší redakci.

NENECHÁM SE ODRADIT…

Při investigaci citlivých kauz musí reportér počítat s nátlakem a zastrašováním. Vždycky jde o jediné – aby se informace nedostaly k veřejnosti. Zejména teď, před sněmovními volbami.

V našem týmu rozplétáme politicko-byznysové vazby, kterým pracovně říkáme… pic.twitter.com/CJPFQQ5yFc — Markéta Dobiášová (@marketadobiaso2) April 10, 2025

S dalším postupem se radila s novou nejvyšší státní zástupkyní. „Potom, co jsem se dověděla, že mě tito pánové hledali, jsem to napsala nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové, jestli s tím mám něco dělat a co by připadalo v úvahu, protože nemám přímé důkazy, že se něco děje. Lenka Bradáčová mi napsala, abych šla na policii, pokud se cítím v ohrožení. Zveřejnila jsem to, protože se nechci cítit v ohrožení a nepovažuji za normální, abych se musela neustále otáčet, jestli mě někdo nesleduje,“ říká novinářka.

Momentálně prý pracuje na závažném případu, který zasahuje do vysokých politických pater. „Dostáváme se k případu, kde je pět nebo šest mrtvých a propojujeme informace k velké chobotnici, což zatím nemohu říct. Obecně ale mnou zveřejňované informace mohou vadit mnoha lidem. Nicméně ano, dlouhodobým pátráním se dostáváme k vazbám a souvislostem, které sahají do nejvyšších pater politiky a byznysu či oligarchů, kteří jsou na politickou strukturu napojení a jsou s ní svázáni. Pokud toto rozkrýváme, mohu vadit mnoha lidem. Dala jsem to celé ven, aby se vědělo, že se něco takového děje,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz.

Dobiášová momentálně se svým týmem finalizuje informace a zjištění, které budou brzy zveřejňovat. Řeč o nich bude ve společném podcastu Markéty Dobiášové a Cecílie Jílkové Oč tu běží.

Psali jsme: Útok na novinářku, která odhaluje Dozimetr? Poškozené auto a spousta otázek Dělají v ČR byznys se státem. Miliardy z veřejných peněz. A mají „pojištěná“ i média. Novinářka promlouvá Politický aktivismus v České televizi, účelové reportáže i zbrojařské lobby má odhalit nový podcast OČ TU BĚŽÍ „Wollner jí chtěl dát facku, protože mu odstěhovala pohovku.“ Poplatník ČT slyšel u soudu