Pod šéfem hasičů Vlčkem se kýve židle

Přijetím by se tak některým hasičům a policistům mohl služební poměr prodloužit až do věku sedmdesáti let. Zatímco koaliční poslanci s tím nemají problém, začali se hlasitě ozývat jejich opoziční kolegové. Ti vidí za zákonem snahu udržet Vlčka ve funkci za každou cenu. Pětašedesát let mu totiž bude za rok v dubnu.

Kritika Vlčkova možného setrvání zesílila ihned po zásahu v Hustopečích nad Bečvou dne 28. února letošního roku. Hasiči se v tomto případě dostali pod palbu kvůli tomu, že benzen hasili vodou. „Je všeobecně známé, že benzen se nesmí hasit vodou, protože je lehčí než voda a tím pádem zůstává na povrchu a ohnisko požáru se může rychle rozšířit,“ sdělil poslanec hnutí ANO Pavel Růžička.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 19% Nebude 74% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 514 lidí

Opoziční poslanec rovněž podotknul, že škoda na železniční infrastruktuře činí 125 milionů korun, zatímco sekundární ekologická katastrofa byla vyčíslena na sumu 765 milionů korun. V podobném tónu se naší redakci vyjádřila také šéfredaktorka specializovaného serveru RailTarget Alice Randáková: „My jsme dělali rozhovory s řadou expertů na hašení požárů. Ti se bojí mluvit veřejně, protože by museli kritizovat své nadřízené. My ale máme jejich vyjádření. Požáry chemikálií jako je benzen se primárně hasí speciální pěnou, která se nevsakuje do půdy. Hašení požáru v Hustopečích ale probíhalo z velké části vodou. To zvětšilo rozsah ekologické katastrofy.“

Vlček však jakékoli pochybení odmítá.

Jeho mandát šéfa hasičů by měl podle platné legislativy (platného zákona o služebním poměru) skončit příští rok, kdy dovrší zmíněných 65 let. Vít Rakušan (STAN), ministr vnitra, který má hasičský sbor v kompetenci, se prostřednictvím tiskového oddělení vyjádřil v tom smyslu, že popisovaný zákon není „šitý na míru generálu Vlčkovi“.

Opozice přesto trvá na tom, že by Vlček v mandátu pokračovat neměl.

Jiný úhel pohledu nastavil místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Robert Králíček. Ten Vlčkovi nevyčítá ani tak věk, jako neschopnost reagovat na aktuální problémy sboru, kdy zdůraznil především odchody zkušených hasičů a rozpad IT oddělení.

Hasičský záchranný sbor České republiky se k tématu oficiálně nevyjádřil.