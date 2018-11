Janáčkova filharmonie vyjíždí na turné do Polska. Ostravští filharmonikové vystoupí ve dnech 14. až 18. listopadu v pěti polských městech. Během turné odehrají českou hudbu, a to v pětici nově zbudovaných koncertních sálech určených pro velký symfonický orchestr.

Polsko bylo první zahraniční destinací, kam zamířila Janáčkova filharmonie pouhé čtyři roky po svém vzniku. Vzájemnou spolupráci s polskými partnery filharmonie zachovává dodnes. A to nejen díky geografické blízkosti, ale především díky vzestupné tendenci orchestrální kultury v Polsku. Jen za posledních sedm let zde bylo vybudováno patnáct koncertních sálů. Filharmonie na svém listopadovém turné v pěti z těchto sálů odehraje slavnostní koncerty na počest 100. výročí založení Polska.

Hlavním a nejdůležitějším cílem turné je vystoupení Janáčkovy filharmonie v nových koncertních sálech polských měst Kielce, Wroclaw, Gorzów, Koszalin, Szczecin. „Jedná se o velmi prestižní a akusticky zcela mimořádné prostory. V tomto ohledu bychom se vzhledem k budoucí výstavbě koncertního sálu v Ostravě nechali rádi inspirovat", uvedl ředitel JFO Jan Žemla.

„Ostrava již desítky let usiluje o výstavbu koncertní haly s perfektní akustikou, dostatkem míst pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Vypsali jsem proto architektonickou soutěž, do které se přihlásilo více než třicet renomovaných studií z celého světa a šest z nich již bylo vybráno pro vypracování návrhu nové koncertní haly. A protože chceme, aby byla skutečně špičková a vyhovovala po všech směrech filharmonikům, kteří v ní získají své zázemí, využijeme jejich cestu po nových koncertních sálech v Polsku k tomu, aby zpátky přivezli konkrétní poznatky, co by v naší koncertní hale určitě nemělo chybět. Věřím, že od managementu společnosti získáme řadu podnětů, které využijeme při přípravách výstavby nového koncertního sálu. V současné době čekáme na návrhy architektonických studií, a k jejich know how budeme připraveni přidat i návrhy od filharmoniků," řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Koncerty v Polsku předznamenává program vytvořený výhradně z české hudby. Zazní proslulá předehra k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Houslový koncert Antonína Dvořáka v podání houslisty Jana Mráčka a dvě stěžejní skladby Leoše Janáčka: Suita z opery Příhody lišky Bystroušky a Sinfonietta, kterou napsal autor na objednávku Československého sokola a poprvé zazněla v Praze roku 1926 za účasti prezidenta Masaryka. Význam koncertů podtrhne i fakt, že tento program vyžaduje téměř stovku hudebníků na pódiu včetně třináctičlenné žesťové „bandy“. Janáčkova filharmonie vystoupí pod taktovkou úspěšného estonského dirigenta Risto Joosta.

autor: Tisková zpráva