39. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2450 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2618 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2334 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2439 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 končily obchodování v maloodběru na ceně 879 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 785 CZK/MWh.
autor: Tisková zpráva