39. týden na Energetické burze ČMKB

29.09.2025 9:49 | Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 39. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 60 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 61 milionů korun.

39. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2450 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2618 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2334 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2439 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 končily obchodování v maloodběru na ceně 879 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 785 CZK/MWh.

