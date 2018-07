AČRA MK: Zlatá pecka letos opět také s akademickou porotou

Zlatá pecka bude hledat již po čtyřiadvacáté to nejlepší, co v české a slovenské reklamě za uplynulý rok vzniklo. Vše bude v rukách ctihodných porotců v čele s předsedy poroty bratry Cabany.

Zlatá pecka letos opět také s akademickou porotou

Dvojjediný předseda poroty - bratři Cabanové: kdo bude letos nejlepší?

Nejlepší herec v reklamě: Kdo letos sestřelí z trůnu Ivana Trojana?

Zlatá pecka se drží tradičního formátu soutěže, kdy porotu tvoří ti nejlepší tvůrci z filmové, mediální a reklamní branže. Již v 27. listopadu zasedne v jednotlivých porotách řada špičkových osobností různých kreativních profesí, například držitelé několika Českých lvů střihač Alois Fišárek, kameraman Vladimír Smutný, fotograf a režisér Adolf Zika, producent Viktor Tauš, maskérka Andrea McDonald a další, kteří budou hodnotit to nejlepší, co nám reklamní tvorba v uplynulém období přinesla. Na výherce čeká dvacítka „Zlatých pecek“, zvláštní ceny a zajímavou sondou do estetiky reklamní tvorby bude letos opět akademický pohled poroty složené ze zástupců Vysoké školy kreativní komunikace. Tak nezapomeňte přihlásit do Zlaté pecky to nejlepší, co máte. Přihlásit se můžete ZDE.

A protože reklama bez skvělých herců nemůže existovat, opět se dozvíme, kdo získá cenu Nejlepšího herce v reklamě. V loňském roce se hlasování zúčastnilo více než 11.000 respondentů. Zapojit se může každý vyplněním krátkého dotazníku ZDE.

Více na www.acra-mk.cz.

Psali jsme: Valná hromada AČRA MK přijala nové členy. Pavel Brabec opět potvrzen ve funkci prezidenta Kdo vydělá miliardy na druhé televizní digitalizaci? DIGIMEDIA 2018: Nova a Prima příští týden sdělí svoje představy o DVB-T2. Inspirují se Rakouskem? AČRA MK se připojila k podpoře návratu k původní podobě zákona o regulaci reklamy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva