AČRA MK je partnerem veletrhu Marketing Mix 2019

Marketing Mix je B2B veletrh reklamy a marketingu rozšířený o konference, přednášky a workshopy. V únoru míří do Ostravy - 19.2.2019 v Clarion Congress Hotelu. Je to jediný veletrh reklamy a marketingu na severní Moravě s řadou doprovodných aktivit. I letošnímu veletrhu Marketing Mix udělila záštitu Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK).

Cílem jednodenní nízkonákladové akce je zprostředkovat kontakty mezi firmami z reklamní branže a firmami - uživateli reklamy. Cílovou skupinou návštěvníků jsou zejména marketingoví manažeři firem a odborníci z reklamní branže, také majitelé menších firem a obchodní manažeři.

Na veletrhu se představí v jednoduchých expozicích zajímaví vystavovatelé z oblasti reklamy a marketingu. Akce je navíc obohacena o odborné přednášky. Aktuálními tématy zájemce provedou uznávaní odborníci významných reklamních a marketingových společností a institucí.

Přednášky jsou rozděleny do 4 tematických bloků:

• Konference Digistrategie – Online Marketing 2019 – Reklama 5.0, Videomarketing, B2B marketing, maximalizace pozornosti v on-line prostředí, bez čeho se v marketingu neobejdete, In-house redakce pro on-line, databáze kontaktů – chabot…

• Úspěšný web – pro ty, kdo uvažuje o tvorbě nového webu. Rady a tipy přednášejících ušetří komplikace, chyby i peníze. Získáte web, který prodává.

• Mix trendů a novinek – přednášky z oblasti reklamy a marketingu – segmentace zákazníků, krizová komunikace, jak čelit stereotypům, jak zapojit event, sklik a jeho novinky…

• Grafický design aktuálně – co by měl vědět váš grafik, brandcloud, novinky z polygrafické produkce…

Návštěva veletrhu je chytrou volbou pro každého marketingového manažera – za půl dne zde získá přehled o novinkách, inspiraci, nápady, odnese si řadu kontaktů a usnadní si přípravu marketingových aktivit pro rok 2019.

Marketing Mix Ostrava je součástí stejnojmenné série veletrhů reklamy a marketingu v Česku. Klade větší důraz na digitální formu marketingu a souběžné konferenční programy. Osvědčilo se konat ho na několika místech - v Praze s regionálním zacílením pro oblast Čech a v Brně pro jižní Moravu, Vysočinu a ostravská etapa cílí zejména na Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Pořadatelem je výstavnická společnost Omnis Olomouc specializující se na pořádání převážně odborných veletrhů a působící v tomto oboru již 28 let.

Pro získání podrobnějších informací sledujte www.omnis.cz; www.marketing-mix.cz a také Facebook.

autor: komerční tisková zpráva