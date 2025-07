HK ČR: Globální vývoj zpomalí růst české ekonomiky

Vyplývá to z pololetní makroekonomické prognózy Hospodářské komory ČR, kterou Komora zpracovala ve spolupráci s analytickým týmem České spořitelny. Podle aktuální predikce letos reálný HDP poroste tempem 2,0 %, přičemž v roce 2026 se očekává zrychlení na 2,3 %. Hlavním hybatelem růstu zůstane spotřeba domácností, zatímco investiční aktivita podnikatelského sektoru v roce 2025 zůstává ztlumená. V příštím roce je ale očekáváno její oživení.

„Růst i nadále brzdí a bude brzdit především geopolitický vývoj v zahraničí – stále probíhající konflikt na Ukrajině a eskalace na Blízkém východě, ale i obchodní války vyvolané americkou administrativou. Snížili jsme proto letošní očekávání růstu ekonomiky z 2,8 na 2 procenta, s ohledem na okolnosti lze ale i takový výkon považovat stále za solidní,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Podle prognózy bude růst ekonomiky i nadále tažen spotřebou domácností, jejíž příspěvek k růstu HDP by měl letos dosáhnout 1,1procentního bodu. V roce 2026 se očekává pouze mírné zpomalení růstu spotřeby domácností (z 2,5 % na 2,2 %), a to v souvislosti s odezníváním efektu odložené spotřeby z období vysoké inflace a se zpomalením tempa růstu mezd. Nominální průměrná mzda by měla v roce 2025 vzrůst o 6,1 %, reálně o 3,6 %. V roce 2026 se očekává nominální růst mezd ve výši 5 %, což by při inflaci 2,3 % mělo umožnit pokračování jejich reálného růstu o 2,7 %.

„Významnou překážkou dalšího růstu nejsou čísla jako taková, ale ztráta důvěry. A to jak mezi spotřebiteli, tak mezi firmami. V datech vidíme, že domácnosti, i když zvýšily spotřebu, jsou stále obezřetné. A firmy zpožďují nebo ruší investice. Tento ‚zamrznutý optimismus‘ je často důsledkem celospolečenského klimatu nejistoty, polarizace a nečitelnosti v politice i globálním obchodě,“ uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Konzervativní postoj firem k investování se promítá do poměrně nízkého očekávaného růstu fixních investic (1 % v roce 2025). Příspěvek fixních investic k HDP by tak měl letos činit jen 0,3 p. b., výraznější oživení se očekává až v roce 2026, kdy příspěvek investic k růstu HDP vzroste na 0,8 p. b.

Analytik Komory Roman Renda doplňuje, že po hlubokém propadu kupní síly domácností v letech 2022 a 2023 bude letos i v příštím roce probíhat postupná obnova hodnoty reálných mezd, která podporuje spotřebu domácností a tím i růst HDP. Domácí poptávka se tak při současném oslabení zahraniční poptávky stává klíčovým hybatelem ekonomického výkonu.

Prognóza zároveň počítá se setrváním míry nezaměstnanosti na nízkých hodnotách – dle metodiky ČSÚ by měla v roce 2025 dosáhnout 2,9 %, což podle Hospodářské komory potvrzuje napjatost trhu práce a silnou poptávku po pracovní síle. Tato situace nadále podporuje růst mezd, ale zároveň představuje i jedno z významnějších proinflačních rizik.

„Prognóza zůstává zatížena celou řadou rizik, zejména možnou eskalací obchodních sporů a oslabením globální poptávky v důsledku cel či rizikem recese v USA. Geopolitické napětí navíc zvyšuje riziko narušení dodavatelských řetězců a cenových šoků u komodit. Pozitivní impulz by naopak mohl přijít z Německa, pokud se tamní plánované vysoké vládní investice promítnou do posílení evropské poptávky po české produkci,“ doplnil analytik Hospodářské komory Roman Renda.