Festival Hrady CZ začíná svou tour na Točníku s Kabáty, Divokým Billem či Wanastowými Vjecmi

Jubilejní, kulatý a dvacetiletý – takový bude letošní ročník festivalu Hrady CZ, jehož putovní oslava napříč Českou republikou odstartuje v pátek a sobotu 11. a 12. července na Točníku u Prahy. Festival se dále vždy v pátek a sobotu v průběhu léta přesune na Kunětickou horu, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a svoji letošní „šňůru“ zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. V pátek na Točníku vystoupí Divokej Bill či Dymytry, mladším návštěvníky zaujmou koncerty Bena Cristovaa či Marpa. Sobotní program vyvrcholí rockovým nářezem kapely Kabát, chybět nebudou tajemní romantici Wanastowi Vjecy, V exkluzivní sólové a akustické sestavě s trumpetistou se zde představí Richard Krajčo, publikum rozproudí i zpěvák Tomáš Klus. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrady Točník a Žebrák zdarma.

V pátek se areál se dvěma pódii a ojedinělým výhledem na hrad Točník otevře v půl čtvrté odpoledne, vystoupí zde Pam Rabbit, která získala letos Cenu Anděl v kategorii Skladbu roku za song Space. Milovníci rapu se můžou těšit na Ankiho, oceňovaného českého rappera s vietnamskými kořeny. Tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek proběhne v půl osmé večer, každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na každé zastávce festivalu Hrady CZ publikum skandováním vybere tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2025, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a další odměny. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství. Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Ty nejkreativnější maškary navíc oceníme, coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Viktor Souček.

Richard Krajčo, Foto Hrady CZ

V sobotu se areál na svažitých loukách pod hradem Točník otevře pro návštěvníky v deset hodin dopoledne. Zahrají zde kapely Visací zámek, Gaia Mesiah či Doctor Victor. Metalové fanoušky rozproudí legendární Henych 666, progresivněji zaměřené publikum ocení jednu z nejvýraznějších tváří současné scény Sofiana Medjmedje či kombinaci rapu a r’n’b v podání interpreta Grey256.

„S trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem budeme fanoušky festivalu Hrady CZ vítat vždy v sobotu ve 12 hodin těmi největšími hity kapely Kryštof ve folkové úpravě. Zazní songy, jako je Cesta, Hned teď nebo Ty a já... Tak si přijďte s námi zazpívat, zatančit, poležet – cokoli budete chtít,“ vyzývá fanoušky osobně Richard Krajčo.

Organizátoři festivalu spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradů Žebrák a Točník. Další informace a tipy na výlety do okolí lze nalézt ve festivalové brožuře a na portálu CzechTourism ZDE . Organizátoři festivalu také vyhlašují pro návštěvníky fotosoutěž o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání.

Veškeré placení na festivalu bude letos probíhat výhradně formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Jiná platba nebude na festivalu akceptována. Platit se bude pouze přes náramek s čipem, který se stane zároveň vstupenkou. Kredit si je možné dobít online ještě před akcí přes mobilní aplikaci NFCtron pro Android nebo iOS přímo ke vstupence. U vstupu se pak návštěvníci prokážou platnou vstupenkou a bude jim aktivován čip již s dobitým kreditem a lze jít rovnou k prodejním místům. Online dobití čipu je nutné provést nejpozději hodinu před aktivací čipu, po obdržení náramku s čipem již není dobíjení online možné. Kredit je možné dobít si i na místě hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě za vstupem do areálu. Nevypotřebovaný kredit si lze po akci bezplatně vrátit na bankovní účet přes mobilní aplikaci nebo přes webový přehled čipu. Na podání žádosti je vždy 14 dnů od skončení akce.

Ubytování Hrady CZ poskytnou ve formě tří kategorií. Nejvyšší je tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, cateringovými službami, využít lze i klasické stanové městečko zdarma. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.

Tomáš Klus, Foto Hrady CZ

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (11. - 12. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (18. – 19. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (25. – 26. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (1. – 2. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (8. - 9. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (15. - 16. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (22. - 23. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (29. - 30. 8.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream ZDE . Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak pouze za 2900 korun s VIP kempem. Pouze v předprodeji jsou v nabídce permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5000 korun. Více ZDE.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ: Anki, Ben Cristovao, Divokej Bill, Doctor Victor, Dymytry, Gaia Mesiah, Grey256, Henych 666, Highland, Kabát, Marpo, Pam Rabbit, Richard Krajčo, Sofian Medjmedj, Symmerya, Tomáš Klus, Visací zámek, Wanastowi Vjecy

Hrady CZ u hradu Točník, Foto Hrady CZ

TERMÍNY A MÍSTA:

11. - 12. 7. Točník

18. - 19. 7. Kunětická hora

25. - 26. 7. Švihov

1. - 2. 8. Rožmberk nad Vltavou

8. - 9. 8. Veveří

15. - 16. 8. Hradec nad Moravicí

22. - 23. 8. Bouzov

29. – 30. 8. Bezděz

Kompletní program festivalu Hrady CZ:

Točník 11. - 12. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Anki

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Gaia Mesiah

20:45 - 21:45 Visací zámek

Kunětická hora 18. – 19. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Symmerya

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Visací zámek

18:15 - 19:15 Grey256

20:45 - 21:45 Gaia Mesiah

Švihov 25. - 26. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Highland

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Visací zámek

20:45 - 21:45 Gaia Mesiah

Rožmberk nad Vltavou 1.- 2. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Anki

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Gaia Mesiah

20:45 - 21:45 Visací zámek

Veveří 8. - 9. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Highland

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Gaia Mesiah

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Sofian Medjmedj

20:45 - 21:45 Visací zámek

Hradec nad Moravicí 15. - 16. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Highland

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Gaia Mesiah

20:45 - 21:45 Visací zámek

Bouzov 22. - 23. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Anki

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Sofian Medjmedj

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Grey256

15:45 - 16:45 Visací zámek

18:15 - 19:15 Pam Rabbit

20:45 - 21:45 Gaia Mesiah

Bezděz 29.- 30. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Highland

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

Sobota

10:00 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Pam Rabbit

20:45 - 21:45 Gaia Mesiah

Psali jsme: Hrady CZ: 20. narozeniny oslaví festival s Kabáty, Divokým Billem či Richardem Krajčem Festival Hrady CZ zakončí svou letošní tour na Bezdězu s historicky posledním koncertem Lucie s Davidem Kollerem Hudební festival Hrady CZ rozezní Bouzov s Lucií, Danielem Landou a Chinaski Hudební festival Hrady CZ pokračuje na Moravě v Hradci nad Moravicí s Lucií, Danielem Landou a Chinaski