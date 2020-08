AMSP: 300. rodinný podnik registrován

reklama

Zažili jsme v procesu rozběhu registrace od 1. března 2020 koronavirovou krizi, změnu textu definice rodinného podnikání, přesměrování státní správy a podnikatelského sektoru na nové priority, nově organizované léto a každý z majitelů rodinných firem mnoho nepředpokládaného. A přesto registrujeme průměrně za týden 10 nových firem.

„Rodinné firmy jsou významným stavebním kamenem české ekonomiky a jsem moc rád, že to vypadá, že koronavirovou krizi zvládly. Odolnost se dá přičíst i tomu, že rodiny přirozeně drží pohromadě a nejde jim o krátkodobý zisk, ale o tradici, pokračování rodinného stříbra,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podpora rodinných firem od státu je proto nanejvýš na místě, umožnila ji definice těchto podniků, kterou jsme před víc než rokem přijali, a certifikace, které, jak je vidět, nezastavil ani covid 19. O to víc se těším na středeční setkání s rodinnými firmami, které se uskuteční u nás na MPO.“

Rodinné firmy v době krize dostávají pořádně „zabrat“, protože není v sázce jen příjem někoho ze členů rodiny nebo ztráta z investice, ale v případě společného rodinného podnikání je v sázce reputace celé rodiny a stejně tak živobytí pro všechny nejbližší. Rodiny majitelů většinou vsadí na jednu kartu a každý den se snaží, aby v této hře neprohrály. A pokud najednou přijde vnější vliv v takovém rozsahu, jaký jsme v některých oblastech podnikání zaznamenali v posledních měsících, tak se vše otřese v základech. Možná si málokdo dovede představit, co takto postižené rodiny, musí nyní překonávat.

Východiskem v této situaci je právě to, co rodinné firmy charakterizuje. A to je schopnost semknutí rodiny, vysoká zodpovědnost vůči zaměstnancům a obchodním partnerům, a rodinná síla přežít to nejhorší období. Tlak na majitele rodinných podniků je vysoký. Trhy se sice neztratily, ale více či méně oslabily. Majitelé rodinných podniků musí hledat náhradu za ztracené příjmy. Cítí odpovědnost za všechny okolo sebe a neskládají ruce do klína s tím, že ořežou náklady, aby si udržely svoje příjmy. Toto není strategie rodinných firem v době krize. Naopak investují vlastní úspory, rodinný majetek a další soukromé rodinné zdroje vč. půjček od rodinných příslušníků pro udržení firmy.

Náš stát by měl tuto oblast podnikání povzbuzovat a podporovat. Na počtu registrovaných podniků je vidět, že firmy mají zájem o spolupráci se státní správou. Ukázal to i nezávislý průzkum agentury IPSOS pro AMSP ČR z letošního května mezi rodinnými firmami, který jednoznačně prokázal, že tahounem v krizi jsou právě rodinné firmy a že mají chuť investovat.

Proto se obracíme na vládu, aby při příležitosti našeho registračního jubilea, podpořila toto národní „rodinné stříbro“. Předkládáme vládě soupis 7 aktuálních opatření (říkáme jim „srdcová sedma“), které by měly podpořit a dynamizovat aktivitu rodinných firem při obnově hospodářství. Pro ty majitele, kteří si mohou dovolit investovat, by to měl být signál – „právě teď je to potřeba“ – a pro ty, které krize dostala skoro do kolen, by to měl být signál – „záleží nám na vás, věříme vám“. Pokud rodiny vlastníků budou investovat svoje peníze, vytvoří další pracovní místa, dají příjem dalším firmám a státu odvedou z této činnosti daně. Je to princip: firmy firmám, firmy státu, stát firmám.

Registrace rodinných podniků je zde proto, aby:

ověřila funkci první historické definice rodinného podnikání u nás

poskytla přehled o tom, jak si rodinné firmy stojí

registrovaným umožnila přístup k podporám a výhodám

dala možnost firmám používat oficiální logo – Rodinný Podnik Česká Republika

Všechny tyto oblasti musíme dále rozvíjet, a to nyní a rychle. Rodinné podniky opravdu mohou být jednou z pák na vyřešení následků krize a stabilizačním faktorem naší ekonomiky do budoucnosti. Všechny vyspělé země to takto mají nastavené. Státní investice do rodinných firem zůstávají u nás „doma“.

Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a garant asociačního projektu Rodinná firma k tomu uvádí: „Mám jednak radost z toho, jak se registrace rozeběhla, ale také z toho, že historicky poprvé zde funguje Výbor pro rodinné podnikán a registraci rodinných podniků, který je složen ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Hospodářské komory ČR a AMSP ČR a pracuje s podporou několika univerzit. Spolupráci Výboru se nám z nuly podařilo rozeběhnout i přes krizi a my jsme odhodláni pokračovat v pomoci tomuto důležitému druhu podnikání.“

