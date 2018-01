AMSP ČR podpoří rodinné firmy

Rodinné podniky, farmy a živnosti zažijí nejvýznamnější sezónu v naší novodobé historii. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahajuje Rok rodinného podnikání 2018, který by měl být milníkem pro vnímání rodinného byznysu napříč všemi podnikatelskými segmenty.

Největší podnikatelská aktivita nadcházejícího roku, kterou organizuje AMSP ČR zahrnuje desítky akcí po celé České republice, jejichž cílem je zviditelnit klíčový sektor podnikatelského stavu, a to jak z ekonomického, tak sociálního pohledu. Po více jak roce příprav se chystá definitivní ukotvení definice rodinné firmy do naší legislativy, konkrétně do zákona o obchodních korporacích, čímž se staneme jedenáctou zemí v EU, která bude mít ve svých právních předpisech zanesen pojem rodinného podnikání.

Společně s několika tuzemskými univerzitami se ve spolupráci s AMSP ČR, po vzoru nejvyspělejších evropských zemí, již připravují programy a specializace do bakalářských a magisterských oborů, zaměřených na řízení rodinných firem. AMSP ČR otevírá odbornou poradnu pro nástupníky a podobně jako ve Švýcarsku bude iniciovat vznik expertních poradců na bázi tzv. Family Office. Dále asociace připravuje pravidelná regionální setkání s majiteli rodinných podniků, kde si budou na bázi benchmarkingu vyměňovat vzájemně zkušenosti s řízením a předáváním rodinného majetku. Proběhne tradiční soutěž asociace Equa Bank Rodinná firma roku, připravuje se několik průzkumů, zviditelní se stovky rodinných firem a začne se systematicky budovat česká mapa rodinného byznysu v ČR. Velkého tažení na podporu rodinných firem se zúčastní desítky kolektivních členů AMSP ČR, asociace, svazy, profesní spolky a tisíce právnických i fyzických osob, které mají charakter rodinného podniku, farmy nebo živnosti.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvádí: „Přesvědčíme společnost, že rodinné firmy jsou základem každé stabilní ekonomiky, že má smysl zakládat rodinné živnosti, farmy i větší společnosti a že rodinné podnikání je založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí, že respektuje tradice a původní produkty a navazuje na to, co zde vytvořili naši předchůdci. Dokážeme, že podpora rodinného podnikání dává smysl, neboť investice do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří základní systém jejich obslužnosti. Zviditelníme rodinné výrobce, malé pěstitele nebo rodinná řemesla a ukážeme spotřebitelům, podnikovým zákazníkům nebo velkým odběratelům, že se jedná o kvalitní a stabilní dodavatele, na které se vyplatí vsadit.“

autor: Tisková zpráva